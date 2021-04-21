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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: الحكم ضد قاتل جورج فلويد خطوة للأمام في صراعنا ضد العنصرية

جو بايدن
جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن إدانة الشرطي، ديريك تشوفين، قاتل المواطن الأمريكي جورج فلويد يمكن أن يكون خطوة هائلة للأمام في صراع الأمة ضد "العنصرية الممنهجة".

وقال بايدن عبر حسابه على موقع “تويتر”: “هناك الكثير من الإصلاحات المطلوب تطبيقها في منظومتي الشرطة والعدالة الجنائية، وعلى الكونجرس الإسراع بتمرير التشريعات المقترحة في هذا الصدد”.

وأضاف: “أمتنا عانت طويلًا من العنصرية ولكن قيم العدالة والمساواة تنتصر في النهاية”.

وأجرى بايدن اتصالا هاتفيا بعائلة جورج فلويد في وقت لاحق ، وقال نيابة عن نفسه وعن نائبة الرئيس كامالا هاريس: "نحن جميعا مرتاحون للغاية."

وأدين شوفين بتهمتي قتل وأخرى بالقتل غير العمد في وفاة فلويد، وهي قضية أثارت انتفاضة وطنية ضد العنصرية العرقية والشرطة في الولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي بايدن جورج فلويد العنصرية الشرطة العدالة الجنائية الكونجرس

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بايدن: الحكم ضد قاتل جورج فلويد خطوة للأمام في صراعنا ضد العنصرية

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