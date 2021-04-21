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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزيرة الصناعة : الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي.. فيديو

الدكتورة نيفين جامع
الدكتورة نيفين جامع

قالت  الدكتورة نيفين  جامع وزيرة الصناعة ، إنني التقيت اليوم وزير الاقتصاد الليبي والصناعة وتم التباحث في عدة أمور ومن أهمها إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي لاحتوائه على جميع عناصر الاستثمار في ليبيا .

وأضافت  نيفين جامع  خلال تصريحات لها لقناة اكسترا نيوز، أننا قمنا بمراجعة اتفاقيات منذ عام 2009 ومن الممكن أن يكون لها عائد اقتصادي إيجابي علي البلدين .

والتقي الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.

وتم عقد  جلسة المباحثات الموسعة بين الجانبين المصري  والليبي، بالعاصمة الليبية طرابلس، مع عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
 

وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه، معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التقارب بين الشعبين، مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذه المرحلة، في المنطقة والقارة الإفريقية.
 

من جانبه، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي شهده والوفد الوزاري المرافق، مؤكدًا أنه ليس غريبًا على الشعب الليبي الشقيق، الذي تربطنا به علاقات قوية ممتدة، معرباً عن أمله في مزيد من التقارب في الفترة المقبلة.

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