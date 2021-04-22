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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الدفاع اليمنية" تثمن مواقف السعودية الداعمة لليمن وجيشه

صدى البلد

ثمّنت وزارة الدفاع اليمنية، أمس الأربعاء، مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وجيشه الوطني في معركة الدفاع المشترك ضد مخططات المليشيات الحوثية ومواجهة التهديدات القومية.


وأشادت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - بالتضحيات والبطولات التي يسطرها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، في مواجهة مليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية، التي ستدون في ذاكرة الأجيال القادمة بأحرف من نور، وستظل مبعث فخر واعتزاز لكل اليمنيين والعرب.


وأكدت أن الجيش يتمتع بكفاءة ومعنوية قتالية عالية، لاقتلاع جذور مخلفات الإمامة وإنهاء المعاناة الإنسانية التي فرضتها مليشيا التمرد والخراب وتحقيق السلام الدائم، وأن أحرار الجيش والمقاومة عازمون على المضي نحو تحقيق تطلعات وخيارات الشعب اليمني في استعادة دولته وتطهيره من الإرهاب الإيراني والمخططات التخريبية.


جاء ذلك خلال اجتماع عسكري لوزارة الدفاع، اليوم بمأرب، برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، لبحث المستجدات الميدانية وسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات، لاستكمال تحرير اليمن من المشروع الإيراني.

الدفاع اليمنية السعودية اليمن

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"الدفاع اليمنية" تثمن مواقف السعودية الداعمة لليمن وجيشه

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