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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طائرة صينية تطير في السماء وتغوص تحت الماء

الصين تطور طائرة
الصين تطور طائرة بدون طيار

طور علماء صينيون مركبة جوية برمائية تعمل عن بعد بدون طيار، ويمكنها الطيران في الهواء والغوص تحت الماء بكفاءة كبيرة وعمق يصل إلى ٥٠ متر.

 

وبحسب ما صرحت به صحيفة “شينخو” الصينية للانباء، امس الأربعاء، أن تطوير تلك المركبة استغرق أكثر من خمس سنوات قضاها علماء في جامعة شانجهاي في دراسة وتطبيق الفكرة لتنشر مؤخرا في المجلة الدولية لهندسة المحيطات، وتصبح قابلة للتنفيذ.

 

واضافت الصحيفة في تقرير مفصل عن هذه الطائرة،  يتميز تصميم الطائرة بأجنحة ثابتة على جانبي جسمها ومراوح في الأعلى. ويمكن طي أذرع المروحة بعد غوص الطائرة تحت المياه واعادة بسطها عندما تطفو على السطح.

 

وحصلت الطائرة على برائة اختراع لتعمل تحت الماء على عمق ٥٠ متر، وقوة تحمل قصوى تبلغ خمسة كيلوجرام، كما تم إختبار الطائرة العام الماضي في بحيرة تشيانداو، شرق الصين، وستخضع الإختبارات أخرى العام الجاري في بحر الصين الجنوبي.

 

ويتوقع خبراء إستخدام تلك الطائرة في أعمال البحث والانقاذ البحري، وعمليات البحث العلمي في البحار، والدراسات الهندسية والبحرية.

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