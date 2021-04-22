فصل التيار الكهربائي عن 3 قرى بـ بنها

أعلنت شركة كهرباء القليوبية عن فصل التيار الكهربائي عن ثلاث قري تابعة لمدينة بنها وهما كفر الحصة ، وميت العطار، والرملة ، وذلك اليوم من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحاً لأعمال الصيانة بمحول رقم 4 من محولات بنها القديمة، وجرى إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل.

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نائب محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف بـ طوخ



من جانبها أكدت المهندسة آمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائية.

واضافت ان تكلفة رفع كفاءة الكهرباء في المحافظة بشكل عام قد بلغت 470 مليون جنيه، وأشارت آمال بركات إلى صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة؛ لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة، مناشدة المواطنين الحفاظ عليها، وعدم إتلافها.



من ناحية اخرى اجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينة طوخ.

وتابع حماد أعمال رصف الطرق بطوخ يرافقه أحمد وزيري رئيس مركز ومدينة طوخ والمهندس وائل جمعة من الشؤون الهندسية بالمحافظة أعمال الرصف الجارية والمنفذة بعدد من الشوارع الرئيسية بنطاق المركز والمدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وذلك فى اطار أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لمتابعة واستلام الطرق والكباري والانفاق بنطاق المحافظة.



وأكد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة المتابعة المستمرة من إدارة الطرق بمجلس المدينة وإعداد تقرير متابعة ميدانية للتأكد من تطبيق المواصفات وضبط الجودة.



كما أكد نائب محافظ القليوبية على استكمال أعمال الأرصفة والإضاءة ضمن أعمال التطوير.

كما تابع رئيس مدينة طوخ أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية ببلتان باعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة بطريق خط ١٢ دائرة الوحدة.



وشدد رئيس المدينة على إلغاء كافة النزلات المخالفة وتم ضبط ٥ حالات سرقة تيار كهربائي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

من ناحية أعلن عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية توريد 8430 طن قمح لصوامع وشون وهناجر المحافظة التى تم تخصيصها لتوريد محصول القمح من المزارعين هذا العام مشيرا الى أن المديرية أنهت استعداداتها بالتنسيق مع مديرية الزراعة لبدء توريد محصول القمح حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات للاستعداد التام لموسم حصاد محصول القمح الذى مبشر بالخير هذا العام مقارنة بالعام الماضى.



وقال عبدالحليم إنه تم تحديد شونتين و4 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2021، وهى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتبعها صوامع مسطرد، وبنكرى الهدى 2 و3، وشونة مطحن بنها والشركة المصرية للصوامع والمخازن يتبعها صومعة عرب العليقات وصومعة بنها، وبنك التنمية والائتمان الزراعى يتبعه هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيرى.