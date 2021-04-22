بسعر مفاجأة.. إنفينكس تكشف عن Infinix Hot 10S كهاتف ألعاب منخفض التكلفة

أطلقت شركة إنفينكس Infinix، أحدث إصدارتها من الهواتف الذكية ضمن سلسلتها الاقتصادية Hot 10.

ويأتي هاتف Infinix Hot 10S، كأول إصدار تطلقه الشركة رسميا يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11، كما تميزه الشركة الصينية أيضا كهاتف ألعاب رخيص الثمن.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، صممت إنفينكس هاتف Infinix Hot 10S، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.82 بوصة، تعمل بمعدل تحديث عال يبلغ 90 هرتزا في الثانية، ومعدل لمس يبلغ 180 هرتز، وتحتوى الشاشة على ثقب أعلى منتصفها على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.

ويتم تشغيل هاتف Infinix Hot 10S، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G85، بدقة تصنيع 12 نانومتر، يعمل مع زوجان من أنوية Cortex-A75 بسرعة 2 جيجاهرتز، و6 من أنوية A55 بسرعة 1.8 جيجاهرتز، بالإضافة إلى كرت شاشة Mali G52 MC2 ووفقا لـ "إنفينيكس" فأن وحدة معالجة الرسومات تفدم أداءا أسرع بنسبة 32%.

وبالنسبة للتصوير، يقدم هاتف Infinix Hot 10S، كاميرا خلفية ثلاثية، تتميز بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل مع وضع Super Nightscape للتصوير في الإضاءة المنخفضة، تدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل، وتسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 240 إطارا لكل ثانية، إلى جانب مستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق، وبالإضافة إلى ذلك تدعم الكاميرا الأمامية وضع Bokeh لتسجيل الفيديو.

ويتميز هاتف Hot 10S، بدعم لميزة التعرف على الوجه لفتح قفل الهاتف، إلى جانب قارئ بصمات الأصبع على ظهر الجهاز، كما يدعم تقنية الاتصال قريب المدى NFC.

ويأتي هاتف إنفينكس الجديد، مزود بإمكانية الاتصال بشريحتي اتصال 4G، مع دعم VoLTE، كما يعمل Hot 10S بوضع Ultra Power والذي يعمل على إطالة عمر البطارية بنسبة 5% بما يصل إلى 3 ساعات من الشحن ونصف الساعة من المكالمات الصوتية، ويتضمن الجهاز منفذ microUSB ومنفذا بقياس 3.5 مللميتر لسماعات الرأس.

هاتف Hot 10S

ويتمتع هاتف Hot 10S، ببطارية كبيرة بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة والتي يمكنها توفير أكثر من 17 ساعة من الألعاب بالشحنة الواحدة، وبينما يحتوي الإصدار الآخر الذي سينطلق إلى الأسواق بتقنية NFC، ببطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، وفي كلتا الحالتين، يدعم الإصداران تقنية الشحن بقدرة 10 وات.

سعر هاتف Infinix Hot 10S

وسيتوفر هاتف Infinix Hot 10S في إندونيسيا اعتبارا من يوم 12 مايو المقبل، مقابل 130 دولارا (أي ما يعادل ألفي جنيه مصري)،لإصدار 6 + 128 جيجابايت، بينما يتوفر سعر إصدار NFC، مقابل سعر 120 دولارا (أي ما يعادل ألفا و800 جنيه مصري)، بسعة 4 + 128 جيجابايت.