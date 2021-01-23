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تكنولوجيا

ملك الألعاب.. تعرف على سعر ومواصفات Infinix Hot 10 من إنفينكس

السبت 23/يناير/2021 - 12:01 م
Infinix Hot 10
Infinix Hot 10
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شيماء عبد المنعم
تعد مواصفات Infinix Hot 10 الجديد، الذي أطلقته شركة إنفينكس في أكتوبر الماضي، الأقوي بين الإمكانيات التي تقدمها هواتف الألعاب المنافسة، حيث تقدم مواصفات Infinix Hot 10، الملقب بـ "ملك الألعاب" تحسينات وترقيات جديدة تناسب عشاق الألعاب من تصميم هندسي جديد لامع وأنيق، مصمم ليوفر للاعبين متعة وترفيه وإمكانيات غير محدودة.

مواصفات Infinix Hot 10
يتميز هاتف Infinix Hot 10، بتصميم مرئي جديد بألوان عصرية وغنية لتعزيز تجربة المستخدم للجهاز، مع شاشة بتصميم Infinity-O، من نوع IPS LCD، بقياس 6.78 بوصة، تحقق رؤية  أكبر لمتعة المشاهدة.


ويحتوي هاتف Infinix Hot 10، على بطارية بقوة 5200 مللى أمبير في الساعة، ويعمل الهاتف بمعالج مخصص لهواتف الألعاب يأتي لأول مرة ضمن سلسلة HOT، من إنفينكس من نوع Helio G70، من إنتاج شركة ميدياتك.

ويقدم هاتف HOT 10، كاميرا أمامية ذات الزاوية العريضة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية رباعية بدقة 16 ميجابكسل مع مستشعر وضع الرؤية الليلية الفائق، مع مستشعران بدقة 2 ميجابيكسل لصوير العمق والماكرو.

ويأتي هاتف HOT 10، بأبعاد 171.1 x 77.6 x 8.9 مللميتر، ويزن 195 جراما  مما يوفر شعورًا مريحًا للمستخدمين أثناء استخدام الألعاب.

سعر Infinix Hot 10
ويتوفر هاتف Infinix Hot 10، في أربع خيارات لونية هي الأسود والأحمر والأبيض والأزرق، مقابل سعر حوالي 2200 جنيها مصريا لنسخة 4 + 64 جيجابايت، و 2350 جنيها مصريا لنسخة 4 + 128 جيجابايت.

Infinix Hot 10
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