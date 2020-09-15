باعت 200 منه في 20 دقيقة.. إنفينكس تطلق هاتفها الجديد Zero 8 في مصر





وأحيا الأمسية الغنائية كلا من النجم أدهم سيلمان والنجم الشاب أحمد المغينى الفائز بمسابقه انفينكس للمواهب الشابة العام الماضي، والذي قدمته الشركة فى بث مباشر لكافة متابعيها من خلال صفحات السوشيال ميديا لمشاركتها احتفالها بإطلاق الهاتف الجديد.





كما أعلنت انفينكس على بيع كافة الوحدات التى تم عرضها على منصة XPARK التابعة للشركة وعددها 200 وحدة في خلال 20 دقيقة من بدء حفل الإطلاق والتى قدمت معها Infinix هدية قيمة سماعات XBUDS والدخول فى سحب على بلايستيشن 4.





وأكدت الشركة أنها ستعلن اليوم عن الكميات المطروحة للحجز المسبق والهدايا القيمة التى ستصاحبها.





وكجزء من مسئوليتها المجتمعية تجاه المجتمع المصرى، أعلنت شركة انفينكس خلال الحفل أنها تنوى التبرع بجزء من مبيعات هاتف Infinix Zero 8 لعدد من المؤسسات الطبية التى تقدم خدمات مجانية للمواطن المصري.





ولا يعكس الهاتف الجديد فقط قوة Infinix في تطوير الهواتف الذكية وموقعها الرائد في استخدام لغة التصميم الخارجي فحسب ، بل إنه مصمم أيضًا لمساعدة انفينكس لدخول سوق الهواتف المتطورة ذات الفئة العليا بأدائها القوي.





وباعتباره الهاتف الرائد خلال عام 2020 لشركة Infinix ، يعد Zero 8 تحفة فنية بتصميم فني وجودة تصوير احترافية وأداء قوي. حيث يمنح تصميم Zero 8 المستخدمين انطباعًا بصريًا عميقًا من خلال لغة التصميم مستوحاة من هرم اللوفر، متبنيًا بذكاء عنصر تصميم قطع الأحجار الكريمة، حيث تمتزج الكاميرا ذات الشكل المعين والتصميم الماسي في اللوحة الخلفية معًا ، لإظهار جماليات Infinix للفن والموضة والتكنولوجيا.





ويأتي Zero 8 مزودًا بشاشة مزدوجة الفتحات مقاس 6.85 بوصة FHD + ، لتوفير تجربة بصرية مذهلة، ومعالج MTK Helio G90Tocta-core بتردد يصل إلى 2.05 جيجاهرتز، وذاكرة تخزين داخلي 128 جيجابايت وأعلى مستوى لذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت لتوفير أقوى أداء للهاتف أثناء ممارسة الألعاب ومشاهدة الفيديوهات.

ويحتوى Zero 8 على كاميرتين أماميتين مدموجتين فى الشاشة بدقة 48 + 8 ميجابكسل، و4 كاميرات خلفية بدقة 64 ميجابكسل ، مع مستشعر الصور Sony IMX686 ، مما يرتقي بأداء التصوير إلى مستوى جديد.





كما يأتي Zero 8 ببطارية ذات السعة الكبيرة 4500 مللي أمبير كافية تمامًا للاستخدام اليومي ، وتمكنك ميزة SuperCharge بقدرة 33 وات من شحن هاتفك خلال نصف ساعة تقريبا.





وفي الوقت نفسه ، يتبنى Zero 8 أيضًا نظام تبريد حراري متعدد الطبقات مبرد بالسوائل ، والذي يتميز بهيكل تبريد ثلاثي الأبعاد يصل إلى 10 طبقات من مواد تبديد الحرارة ، للحفاظ على درجة حرارة منخفضة دائمًا للهاتف عند ممارسة الألعاب أو تعدد المهام لفترة طويلة من الوقت.





ويعمل محرك التسريع الذكي الرائد Smart Turbo V1.0 على تحسين جميع الأنظمة والألعاب والتطبيقات لزيادة السلاسة ووقت الانتظار وسرعة التحميل وتقليل تأخير الشبكة.

أعلنت شركة Infinix الشركة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، من خلال حفل غنائي عبر الانترنت، عن هاتفها الرائد الجديد Zero 8، في السوق المصرية، بسعر4648 جنيها، والذى يعد المنتج الرئيسي للشركة هذا العام.