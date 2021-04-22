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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قيد الدراسة.. ليفربول يرد على مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

صدى البلد

تلقت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ردا من جانب إدارة نادى ليفربول الإنجليزي على طلب انضمام محمد صلاح نجم الريدز إلى صفوف منتخب مصر الأوليمبي للمشاركة ضمن منافسات أولمبياد طوكيو المقرر إقامته صيف العام الجاري.

وتأهل منتخب أوليمبي الفراعنة إلى نهائيات أولمبياد طوكيو بعد التتويج بلقب أمم افريقيا في النسخة التي استضافتها مصر نهاية عام ٢٠١٩.

وأكد مسؤولو ليفربول على أن ملف مشاركة محمد صلاح نجم الريدز إلى صفوف منتخب أولمبي الفراعنة تمهيدا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو قيد الدراسة.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماعا بحضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي فور الانتهاء من مراسم إجراء قرعة أولمبياد طوكيو.

واستعرض المشاركون في الاجتماع برنامج إعداد المنتخب الأولمبي واحتياجات الفريق لضمان تحقيق أهدافه في الدورة الأولمبية.

حضر الاجتماع أيضا ممثلون عن الإدارات المعنية بالاتحاد فى مقره بالجزيرة.

وأسفرت قرعة مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم كل من إسبانيا، والأرجنتين وأستراليا.

وأجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم، صباح اليوم، قرعة مسابقة كرة القدم، بمقر الاتحاد، بمدينة زيوريخ السويسرية عبر تقنية (فيديو كونفرانس).


وجاء الممثل الثاني للكرة العربية، المنتخب السعودي، في مجموعة صعبة، تضم كل من البرازيل (حاملة اللقب)، وألمانيا وكوت ديفوار.


وجاءت نتيجة قرعة البطولة، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: اليابان - جنوب إفريقيا - المكسيك - فرنسا

المجموعة الثانية: نيوزيلندا - كوريا الجنوبية - هندوراس - رومانيا

المجموعة الثالثة: مصر - إسبانيا - الأرجنتين - أستراليا

المجموعة الرابعة: البرازيل - ألمانيا - كوت ديفوار - السعودية

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