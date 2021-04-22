في العاشر من رمضان.. رئيس البرلمان العربي يوجه رسالة للسيسي والمصريين

أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي عن خالص تهنئته لمصر قيادة وشعبا بمناسبة ذكري النصر العظيم في العاشر من أكتوبر .



وقال "العسومي"، في تغريدة له عبر "تويتر"، نرفع أسمى أيات التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان،تلك الملحمة التي سطر فيها أبناء الشعب المصري أروع صور الفداء والتضحية من أجل الوطن.. تحية وتقدير لجنود مصر البواسل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه"