رئيس الزمالك يؤازر الفريق أمام الإنتاج الحربي

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة التي تتولى إدارة نادي الزمالك والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة على التواجد في مقصورة ستاد السلام لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراته أمام الانتاج الحربي في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل و حمزة المثلوثي و محمود الونش و محمد عبد الغني و محمد عبد الشافي و طارق حامد و فرجاني ساسي و أحمد سيد زيزو و عبد الله جمعة و أشرف بن شرقي و حميد أحداد.



يحتل الفريق الأبيض صدارة المسابقة برصيد 33 نقطة، في حين يحتل الفريق العسكري المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

