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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو

صدى البلد

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن أبرز تصريحات شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي له عقب قرعه المنتخب في اولمبياد طوكيو.

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن شرقي غريب قيد عدد كبير من اللاعبين ضمن القائمة حيث انها تضم حاليا 86 للاعب ولكن سيتم ارسال قائمة بـ 50 للاعب فقط للاتحاد الدولي .

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وأضاف أن غريب قيد النني نجم ارسنال ومحمد الشناوي حارس مرمى الاهلي ومحمد صلاح نجم ليفربول مشددا ان صلاح واحد من افضل لاعبي العالم لذلك فوجوده ضروري.

وتابع ان المنتخب لن يضم اي للاعب لن سحتاجه بنسبه تقل عن 99% مشددا ان قوام المنتخب الاوليمبي مكتمل ويمتلك لاعبين جيدين.

وعن موقف محمد صلاح فأكد ان غريب تواصل شخصيا مع الفرعون المصري لمعرفه موقفه بالاضافة لمخاطبه نادي ليفربول رسميا للحصول على موافقه النادي لمشاركته 

 

وأضاف شوبير ان قرعه المنتخب الاوليمبي صعبه للغاية

محمد صلاح احمد شوبير محمد الشناوي أرسنال اولمبياد طوكيو ليفربول

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