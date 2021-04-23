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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي ربيع يحمس جمهوره لأحداث مسلسله "أحسن أب" ويعد الطفل كريم حسين بعمل سينمائي

صدى البلد

شوق الفنان على ربيع جمهوره لأحداث آخر حلقات مسلسله الجديد "أحسن أب" ، وشارك صورة تجمعه بالطفل "كريم حسين" معبراً عن إعجابه الشديد به، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشيد علي ربيع بأداء كريم حسين، وكتب له: “حابب اقول كلمتين قبل نهايه المسلسل فاضل ٥ حلقات وان شاء الله تتبسطو بيهم النجم الي واقف جمبي ده كريم حسين بطل مسلسل #أحسن_أب موهوب بشكل غير طبيعي موهبه لازم كل الدنيا تتكلم عنها وتدعمها كريم تعب جدا من البروڤات لحد أخر يوم تصوير”.

وتابع: “انا بشكرو وبقوله مبروووك يا كيمو انت هايل هايل هايل والمستقبل قدامك كبير ومش اخر حاجه نعملها مع بعض وبوعدك بفيلم قريب انا وانت هيكسر الدنيا. مبرووك يا حبيبي يا معجزه وانتظروا الحلقات القادمه قنبله”.

وينافس علي ربيع في رمضان بمسلسل أحسن أب، حيث يعد أحد الأعمال الكوميدية القليلة التي تعرض هذا العام في رمضان ويحتوي على 15 حلقة.

ويأمل علي ربيع أن يحقق مسلسله الجديد نجاحا كبيرا خاصة أنه يخوض لأول مرة هذه التجربة الخاصة بـ 15 حلقة ويظهر فيه بشكل مختلف عن الأعمال التي قدمها من قبل.

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