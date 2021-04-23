بين السما والأرض الحلقة 10.. نورهان تضع مولودها واتهام هاني سلامة ببيع الامتحانات

انطلقت الحلقة العاشرة من مسلسل بين السماء والأرض، بوضع نورهان مولودها في الأسانسير واستقبله المتواجدين معها بإحتفاء كبير وهنأوها على مولودها.

فيما تعود الأحداث فلاش باك ويتم الكشف عن طالب يتهم حميد على الهواء بأنه باع له الامتحان منذ خمس سنوات فينفعل حميد (هاني سلامة) عليه ويكذبه، وحينما يعود إلى المنزل ينفعل على درة ويخبرها أن خالها هو السبب.



القصة

العمل مأخوذ عن قصة للروائي نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائي، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف.

الابطال

مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

قنوات العرض

يعرض المسلسل على قناة on.

سبب عرض المسلسل ١٥ حلقة

تلقى بطل لبعمل هاني سلامة سؤالا عبر احد منشوراته على انستجرام حول سبب عرض المسلسل في 15 حلقة فقط، ليجيب قائلا: "إن شاء الله متكونش قليلة، إيقاع أسرع وملل أقل، 15 حلقة مناسب جدا لقصة المسلسل، وزي ما قولت قبل كده ده توبها، إن شاء الله المسلسل يعجبكم".