جامعة المنوفية توقع بروتوكول تعاون مع شركة دولية بهدف تسويق الخدمات التدريبية

وقع مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية، بروتوكول تعاون مع شركة " أسوا" الدولية للخدمات والتدريب بهدف تسويق الخدمات التدريبية والإستشارية التي يعقدها المركز للمتدربين في مجال التعليم، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويأتي توقع هذا البروتوكول تزامنًا مع إنطلاق مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة في تقديم خدماته المجتمعية المختلفة من تدريب وإستشارات متعلقة بقضايا التعليم المعاصرة ونظم التعليم الحديثة مع شركة " أسوا" وذلك من أجل الإرتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق معايير الجودة.

وفي هذا السياق..أعلن مركز الدراسات الإستراتيجية عن بدء تقديم الخريجين لبرامج المركز التدريبية والخاصة ببروتوكول التعاون الضمني مع شركة "أسوا "، وعلى راغبي الاشتراك يُرجي التوجه لمقر المركز بإدارة الجامعة.

حضر فاعليات التوقيع وفد من شركة أسوا برئاسة الدكتورة رشا الشامي المدير التنفيذي للشركة والدكتور أحمد عبد القوي أحمد المشرف العام لمركز الدراسات والدكتور أحمد صابر مشرف إدارة التدريب وهدى عبدالسلام مدير عام المركز وميرال الجاويش مدير إدارة التدريب بالمركز.