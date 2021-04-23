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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الصين تطرح تقليد فولكس بيتلز

بسبب الخنفساء.. فولكس فاجن تدرس مقاضاة جريت وول الصينية

فولكس فاجن تدرس
فولكس فاجن تدرس مقاضاة جريت وول الصينية

دائما تقوم الصين بطرح نسخ مقلدة من العديد من السيارات مثل سيارات بورش ماكان و بورش ماكلارين 570 إس، وصولاً إلى سيارة أورا بانك كات من جريت وول التي تم الكشف عنها في معرض شنغهاي للسيارات، والتي تستوحي تصميمها من فولكس واجن بيتل الأصلية.

سيارة فولكس فاجن بيتل، أوالخنفساء هي أول سيارة للصانع الألماني، وتعني بالألمانية السيارة الشعبية بدأ إنتاجها في عام 1938، باعتماد السيارة التي صممها المهندس الألماني فارديناند بورشيه بناءً على طلب من أدولف هتلر .

وتقدمها الان من جديد علامة ORA التابعة لجريت وول الصينية في شكل سيارة كهربائية، وكانت فولكس فاجن أنهت تصنيع البيتل في 2019 وحينها ظهرت شائعات عودتها كسيارة كهربائية بأربعة أبواب وتصميم كلاسيكي.


وتدخلت علامة ORA الجديدة، وأخذت من معرض شنغهاي للسيارات فرصة لتقديم نسختها المقلدة لتصميم البيتل Punk Cat، حيث تأتي بغطاء المحرك الدائري والمصابيح الدائرية والمصدات وإن كانت الخلفية تأتي بتصميم محدث.

و من جانبها قالت فولكس واجن أنها تحقق حالياً في هذا الأمر فيما يتعلق بسرقة الملكية الفكرية أو حقوق التصميم لها، ما يعني أنهم مستعدون لرفع دعوى قضائية إذا انتهت التحقيقات بذلك، خاصة وأن الصانع الألماني سجل اسم e-Beetle كعلامة تُجارية العام الماضي، ما يُشير إلى إمكانية إعادة إحيائها كسيارة كهربائية.

وفي حين أنه من الواضح أن بانك كات مستوحاة من بيتل، إلا أنها ليست نسخة طبق الأصل منها،و كما نعلم انه لا يوجد قانون حقوق نشر دولية ، لكن هناك اتفاقات دولية مثل اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، والذي يتطلب من الدول الاعتراف بقوانين الملكية الفكرية لبعضها البعض، والتي تختلف من بلد لآخر لكن المبادئ متشابهة.

ورفع دعوة قضائية خلال المحاكم الصينية ضد الشركات التي قد يكون للحكومة الصينية حصة فيها ليس بالأمر السهل لكنه ليس مستحيلاً، حيث انتصرت لاندروفر سابقاً في دعوى قضائية مشابهة ضد جيانجلينج لسرقة تصميم رينج روفر إيفوك.

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