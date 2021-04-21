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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

دبي تستبدل كلمة تاكسي بأسماء سائقي سيارات الأجرة

دبي تستبدل كلمة تاكسي بأسماء سائقي سيارات الأجرة

تاكسي دبي
تاكسي دبي

 أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مبادرة تجريبية استبدلت فيها كلمة “تاكسي” بأسماء سائقي سيارات الأجرة تقديراً لعطاءاتهم للمواطنين والمقيمين علي أراضيها .

وأضافت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه تقديراً لجهود سائقي سيارات الأجرة تم إطلاق المبادرة كمرحلة تجريبية للعملاء للتعرف على الأشخاص الذين يقودون سياراتهم، وبينت الهيئة أن سائقي سيارات الأجرة يفتقدون على المستوى العالمي الشعور بالهوية. 

وعملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على وضع أسماء سائقي التاكسي على السيارات تكريماً لجهودهم في العمل أثناء توقف الحركة في إمارة دبي خلال جائحة كورونا.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عبر الحساب الرسمي لها : إلى الأبطال الموجودين معنا في كل رحلة، والأبطال الذين أبقوا دبي تتحرك في أصعب الأوقات، والأبطال الذين يضيفون الحياة إلى شوارعنا كل يوم؛ نحن فخورون بك ونعرفك ونقدر كل ما تفعله.

 

وأعلن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عن توقيع إمارة دبي اتفاقية مع شركة جنرال موتورز كروز والتي  تهدف إلى تشغيل سيارات ذاتية القيادة اعتبارا من عام 2023.

هذه الاتفاقية ستسهم في تحقيق رؤية دبي من خلال تكنولوجيا القيادة الذاتية بحلول عام 2030، والتي تتضمن خفض تكاليف النقل بمقدار 900 مليون درهم سنويًا، وتوفير 1.5 مليار درهم سنويًا عن طريق خفض التلوث البيئي بنسبة 12%، بالإضافة إلى تحقيق 18 مليار درهم من العائدات الاقتصادية السنوية من خلال زيادة كفاءة قطاع النقل في دبي.

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