عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة العريش تحتفل بذكرى تحرير سيناء وتكرم الشهداء

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يفتتح معرض المشغولات اليدوية بجامعة العريش

احتفلت جامعة العريش، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين أعياد تحرير سيناء، والعيد القومي لمحافظة شمال سيناء، كما تم تكريم الشهداء وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى جانب مشايخ وعواقل المحافظة وعدد من القيادات ورؤساء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ورموز المجتمع السيناوى .

txt

جامعة السويس تهنئ الرئيس والشعب المصرى بذكرى العاشر من رمضان

 

أكد رئيس الجامعة، على دور القوات المسلحة فى حرب أكتوبر المجيدة وتحقيق النصر، وكذلك جهودها من أجل التخلص من الإرهاب على أرض سيناء , وقال ان قرار انشاء الجامعة بدعم القيادة السياسية لخدمة أبناء سيناء بهدف تنمية وتعمير سيناء .. كما حيا أرواح الشهداء وجهود كل يد تبنى وتحارب الارهاب .
 

واستعرض بداية جامعة العريش منذ أن كانت عبارة عن كليتيين تابعتين لجامعة قناة السويس مرورا بتحويلها الى فرع للجامعة وانشاء عدد جديد من الكليات حتى صدور القرار الجمهورى رقم 147 لعام 2016 بانشاء جامعة العريش كجامعة مستقلة ووصل عدد كلياتها الى 10 كليات وجارى زيادتها باضافة عدد من الكليات لخدمة التنمية على أرض سيناء تمشيا مع رؤية الدولة 2020 – 2030 .
 

كما نقل تحيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الى المحافظ وقيادات وألهالى سيناء وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة .
 

وتم عرض فيلم تسجيلى عن تطور جامعة العريش ودورها على أرض الواقع .. كما تم منح درع وميداليات الجامعة الى كل من : الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، اللواء هشام الخولى نائب المحافظ والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة .
 

ومن جانبه .. أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تهنئة القيادة السياسية والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر وتحرير سيناء .. مشيرا الى دور أبناء سيناء والبدو في دعم قواتنا المسلحة حتى تحقق النصر .
 

وأشار إلى أن سيناء كانت مسرحا للحروب فى مختلف العصور منذ القدم وصولا الى حروب 48 و56 و 1967 حتى انتصارات أكتوبر 1973 بدعم الآباء والأجداد من أهالى سيناء الذى شاء القدر لأبنائهم وأحفادهم بمحاربة الارهاب فى الوقت الحالى ـ
وأشاد بدور الجامعة في دعم مجالات التنمية وخدمة البيئة السيناوية ، وأن التعليم هو الذى سيحقق التنمية ويقضى على الارهاب .
 

وطالب كل أهالى سيناء بالتعاون مع رجال القوات المسلحة والشرطة فى دحر الارهاب وخدمة الوطن وتحقيق الأمن والأمان على أرض شمال سيناء .
 

وعلى هامش الاحتفال تم تقديم عدد من العروض الفنية والرياضية الى جانب القاء شعر وطنى معبر عن المناسبة .
 

واختتمت جامعة العريش احتفالاتها بذكرى تحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة وانتصارات العاشر من رمضان بقيام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة بتكريم أسرة الشهيد اللواء هشام شاهين ممثلة عن أسر جميع الشهداء .
 

حضر الاحتفال والفعاليات كل من : اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد ، عبد العزيز مطر عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية ورموز وأهالى المحافظة .
 

جامعه العريش الشهداء تحرير سيناء جامعة العريش

ترشيحاتنا

لماذا مسخ الله أصحاب السبت إلى قردة وليس لأي مخلوق آخر؟.. خالد الجندي يجيب

لبنان: الحظر السعودي على استيراد منتجاتنا الزراعية خسارة كبيرة

وفاة الموسيقار خالد الأمير.. تعاون مع الكبار والفشل الكلوي أنهى حياته

غير من قتل في سيبل الله .. مفتي الجمهورية يكشف عن 4 أنواع من الشهداء

ورطة إنسانية.. تظهر شهامة المصريين في دعم طفل للحصول على حقه بالتعليم.. فيديو

أسعار الدرهم الإماراتي في 13 بنكا اليوم الجمعة 23-4-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

النيابة تفتح تحقيقا في واقعة تعدي الأمن الإداري لنادي طنطا علي طفل وسحله

تزامنا مع زيادة أسعار البنزين...حبس وغرامة 100 ألف جنيه لقائدي السيارات في هذه الحالة

بطل علي السكة الحديد.. سائق قطار ينقذ الركاب من الموت عقب سقوط كابل كهرباء علي القضبان

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

جالاتا سراي التركي يطلب ضم "قفشة" مقابل 1.5 مليون يورو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ