جامعة العريش تحتفل بذكرى تحرير سيناء وتكرم الشهداء

احتفلت جامعة العريش، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين أعياد تحرير سيناء، والعيد القومي لمحافظة شمال سيناء، كما تم تكريم الشهداء وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى جانب مشايخ وعواقل المحافظة وعدد من القيادات ورؤساء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ورموز المجتمع السيناوى .

أكد رئيس الجامعة، على دور القوات المسلحة فى حرب أكتوبر المجيدة وتحقيق النصر، وكذلك جهودها من أجل التخلص من الإرهاب على أرض سيناء , وقال ان قرار انشاء الجامعة بدعم القيادة السياسية لخدمة أبناء سيناء بهدف تنمية وتعمير سيناء .. كما حيا أرواح الشهداء وجهود كل يد تبنى وتحارب الارهاب .



واستعرض بداية جامعة العريش منذ أن كانت عبارة عن كليتيين تابعتين لجامعة قناة السويس مرورا بتحويلها الى فرع للجامعة وانشاء عدد جديد من الكليات حتى صدور القرار الجمهورى رقم 147 لعام 2016 بانشاء جامعة العريش كجامعة مستقلة ووصل عدد كلياتها الى 10 كليات وجارى زيادتها باضافة عدد من الكليات لخدمة التنمية على أرض سيناء تمشيا مع رؤية الدولة 2020 – 2030 .



كما نقل تحيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الى المحافظ وقيادات وألهالى سيناء وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة .



وتم عرض فيلم تسجيلى عن تطور جامعة العريش ودورها على أرض الواقع .. كما تم منح درع وميداليات الجامعة الى كل من : الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، اللواء هشام الخولى نائب المحافظ والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة .



ومن جانبه .. أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تهنئة القيادة السياسية والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر وتحرير سيناء .. مشيرا الى دور أبناء سيناء والبدو في دعم قواتنا المسلحة حتى تحقق النصر .



وأشار إلى أن سيناء كانت مسرحا للحروب فى مختلف العصور منذ القدم وصولا الى حروب 48 و56 و 1967 حتى انتصارات أكتوبر 1973 بدعم الآباء والأجداد من أهالى سيناء الذى شاء القدر لأبنائهم وأحفادهم بمحاربة الارهاب فى الوقت الحالى ـ

وأشاد بدور الجامعة في دعم مجالات التنمية وخدمة البيئة السيناوية ، وأن التعليم هو الذى سيحقق التنمية ويقضى على الارهاب .



وطالب كل أهالى سيناء بالتعاون مع رجال القوات المسلحة والشرطة فى دحر الارهاب وخدمة الوطن وتحقيق الأمن والأمان على أرض شمال سيناء .



وعلى هامش الاحتفال تم تقديم عدد من العروض الفنية والرياضية الى جانب القاء شعر وطنى معبر عن المناسبة .



واختتمت جامعة العريش احتفالاتها بذكرى تحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة وانتصارات العاشر من رمضان بقيام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة بتكريم أسرة الشهيد اللواء هشام شاهين ممثلة عن أسر جميع الشهداء .



حضر الاحتفال والفعاليات كل من : اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد ، عبد العزيز مطر عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية ورموز وأهالى المحافظة .

