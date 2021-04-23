صحة أسوان تعقد الامتحان السنوي الأول لمتدربي الزمالة

عقدت مديرية الشئون الصحية بأسوان الامتحان السنوي الأول لمتدربي الزمالة المصرية في تخصص الباطنة.

يعد هذا الامتحان الأول من نوعه في محافظة أسوان، وفقاً لمعايير الجودة والإعتماد بالزمالة، ويهدف تقييم وجودة العملية التعليمية بمشروع تطوير الزمالة المصرية.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان المصرية بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، والدكتور مجدي الصيرفي الأمين العام للزمالة المصرية نحو تطوير مستوى مقدمى الخدمة الطبية و التعليم الطبى، وفى إطار مشروع تطوير الزمالة المصرية.

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعطى توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة كلاً في نطاق عمله لرصد أي حالات مخالفة والتعامل الحازم والرادع معها من خلال تطبيق الغرامات الفورية للحفاظ على سلامة المواطنين وبالتالي الحد من فرص الإصابة بفيروس كورونا.