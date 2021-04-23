أول تعليق من رامز جلال على حلقة إسلام إبراهيم

نشر الفنان رامز جلال، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، على حلقة برنامجه “رامز عقله طار” والتى استضاف فيها اليوم الفنان إسلام إبراهيم وذلك فى أول تعليق له.

وقال رامز : “انا الى لسعتك فى التيتا بني، علشان متتكلمش عني”.

ويعد إسلام الضحية رقم ١١ من ضحايا رامز جلال في البرنامج، حيث كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا، والرابعة كانت الفنانة ويزو.

وقد خطف الفنان إسلام إبراهيم الانظار اليه بسبب اللوك الجديد الذى ظهر به فى البرنامج حيث كان بشارب وصفه رامز جلال بالغريب.

وكان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة الضحية الخامسة،ودينا الشربيني سادس الضحايا، ومهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد سابع ضحايا البرنامج، بينما كان نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا" ثامن الضحايا، ونجم الكوميديا محمد هنيدي الضحية التاسعة،في حين كان أحمد مالك الضحية العاشرة.

برنامج رامز عقله طار

ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

ضيوف برنامج رامز علقه طار

ومن بين ضحايا رامز جلال في برنامجه الجديد، النجوم: دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، رمضان صبحي، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم.

موعد عرض برنامج رامز عقله طار

برنامج رامز جلال "رامز عقله طار" يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على "MBC مصر" الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 12:00 منتصف الليل.