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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انخفاض اسعار هيونداي تاوسان 2021

بعد انخفاض سعرها.. مقارنة بين هيونداي توسان 2021 الجيل الجديد والقديم.. صور

هيونداي توسان 2021
هيونداي توسان 2021

انخفضت مؤخرا أسعار السيارة هيونداي توسان 2021 الشكل الجديد في مصر بعد انتهاء الاوفر برايس عليها لدي التجار الموزعين  والذي وصل حتي 10.000 جنيه على جميع الفئات المتاحة منها في مصر . 

تنتمى هيونداي توسان 2021 الي طراز  السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021 تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، 1600 سي سي تيربو، يولد قوة 180 حصانا، وعزم دوران 265 نيوتن متر، متصل بفتيس أوتوماتيك 7 سرعات يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كيلو متر في الساعة خلال 9 ثوان . 

هيونداي توسان 2021 بها كراسي كهربائية تبريد وشنطة خلفية كهربائية وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، و6 مكبرات صوتية، ونظام التعرف على الصوت وكاميرا للرؤية الخلفية، وشاشة عدادات 10.25 بوصة، وناقل حركة إلكتروني، وخاصية التحكم فى ناقل الحركة من عجلة القيادة، وشاحن وايرليس للهواتف المحمولة . 

الفتيس الجديد في السيارة hyundai tucson nx4 2021 هو نسخة فتيس متطور مقارنة بالجيل السابق، مما جعل العملاء متخوفين منه لأنه بتقنيات حديثة، مما جعل شركة هيونداي تصدر بيانا صحفيا قائلة إنها حريصة على تلبية احتياجات العملاء، من خلال توفير حلول مبتكرة تواكب العصر الرقمي المتطور، لذلك حرصنا على تطوير تقنيات نواقل الحركة في هيونداي مؤكدة أن هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021 تأتي بشكل جديد كليًا مع تجربة قيادة متطورة.

ما هيونداي توسان hyundai tucson الشكل القديم  فتأتي بمحرك 1600 سي سي مع ناقل حركة 6 سرعات و1600 سي سي Turbo GDI وتتميز توسان بمواصفات أمان فائقة مثل 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية، مكابح مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HAC ونظام الاتزان الإلكتروني عند المنعطفات، ومكابح يد إلكترونية EPB مع إمكانية التثبيت Auto Hold بالإضافة الى نظام كشف النقطة العمياء BSD.

 أسعار السيارة هيونداى توسان موديل 2021 الشكل الجديد فى مصر بعد التخفيض : 

هيونداي توسان hyundai tucson الفئة الأولى Smart بسعر 440.000 جنيه

هيونداي توسان hyundai tucson الفئة الثانية Smart plus  بسعر470.000 جنيه

هيونداي توسان hyundai tucson الفئة الثالثة Modern بسعر505.000 جنيه

هيونداي توسان hyundai tucson الفئة الرابعة Advaced بسعر555.000 جنيه

هيونداي توسان hyundai tucson الفئة الخامسة premium بسعر595.000 جنيه

هيونداي توسان اخبار السيارات أسعار السيارات أوفر برايس

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