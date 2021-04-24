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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات تويوتا كراون ميني فان

تويوتا تطرح كراون ميني فان الجديدة حصريا في الصين .. صور

صدى البلد

كشفت شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية عن سيارة ميني فان جديدة تحمل شعار كراون الأسطوري بمعرض شنغهاي للسيارات و الذي تقام فاعلياته في الصين حاليا . 

تويوتا كراون ميني فان الجديدة  تشبه إلى حد كبير سيارات الاس يو في، وتحمل السيارة اسم كراون فيلفاير، وقد طورتها بالتعاون مع شركة فاو الصينية .

تعمل السيارة تويوتا كراون ميني فان الجديدة  بمحرك هايبرد  سعة  2500 سي سي بمساعدة كهربائية لتحصل على قوة إجمالية تبلغ 163 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيك .

تعتبر  تويوتا كراون ميني فان الجديدة ذات الصفوف الثلاث في أعلى تشكيلة الصانع الياباني، وتحتفظ بشعار تويوتا على عجلة القيادة، وقد أعلنت الشركة بدء قبول تلقي طلبات الحجز المسبقة عليها في الصين .

أصبحت كراون علامة تجارية فرعية تحتوي على أفخم طرازات تويوتا مثل لكزس ، ففي اليابان، تستند كراون سيدان على منصة TNGA، وتأتي أسفل سنشري فقط في تشكيلتها .

ستتوفر السيارة تويوتا كراون ميني فان الجديدة حصرياً في السوق الصيني، وستباع بسعر يصل إلى 141,700 دولار امريكي اي حوالي 2 مليون و 250 الف جنيه مصري دون جمارك او رسوم دخول . 

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