عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طرح G80 Electrified 2022 الكهربائية بالكامل

جينيسيس تطلق G80 الكهربائية موديل 2022 في معرض شنغهاي

جينيسيس G80 Electrified
جينيسيس G80 Electrified 2022 

 اعلنت شركة جينيسيس عملاق صناعة السيارات الكورية  رسمياً عن طرح G80 Electrified 2022 الكهربائية بالكامل في معرض شنغهاي للسيارات كأول سيارة كهربائية لها، والتي تستند إلى G80.

جينيسيس G80 Electrified 2022 الكهربائية بنظام شحن متعدد السرعات 400 فولت / 800 فولت، والذي يسمح للعملاء باستخدام شواحن مختلفة، في حين لم تذكر قدرة بطارية السيارة، لكنها تؤكد أنها ستحصل على نطاق قيادة يتجاوز 500 كم للشحنة الكاملة، ويُمكن شحنها من 10% إلى 80% في 22 دقيقة فقط، في حين لم تكشف جينيسيس بعد عن أسعار G80 Electrified 2022 والتي نتوقع أن تتوفر بالقرب من إطلاقها في الأسواق.

تتوفر جينيسيس G80 Electrified 2022  بنظام DAS والذي يُمكنه تشغيل أحد المحركين أو كلاهما بناءً على ظروف القيادة، للسماح بالتبديل السلس بين الدفع الثُنائي والدفع على جميع العجلات، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها ستأتي بميزة V2L والتي تُتيح للعملاء استخدام ما يصل إلى 3.6 كيلوواط من الطاقة الكهربائية في البطارية لتشغيل الأجهزة الكهربائية.

تستمد جينيسيس G80 Electrified 2022 قوتها من زوج من المحركات الكهربائية بقوة إجمالية تبلغ 365 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران تُوزع بالتساوي على المحورين الأمامي والخلفي، وتقول جينيسيس أن سيارتها الكهربائية يُمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.9 ثانية.

تتميز جينيسيس G80 Electrified 2022 بمقصورة هادئة ومريحة، حيث تأتي السيارة بنظام التحكم النشط بالضوضاء على الطريق ANC-R، والذي يقلل مستوى الضوضاء داخل المقصورة عن طريق قياس ضوضاء الطريق وتحليلها باستخدام أربعة أجهزة استشعار وستة ميكروفونات داخل السيارة وإصدار موجات عكسية تلغي أثرها.

 

تأتي جينيسيس G80 Electrified 2022  بترقيات تصميمية طفيفة تشتمل على شبك مُغلق، كما تم استخدام مواد طبيعية معاد تدويرها في المقصورة بما في ذلك الجلد الذي يستخدم الصبغة الطبيعية في المقاعد والكونسول الوسطي، بالإضافة إلى لمسات فاخرة من الخشب، ويُمكن طلب السيارة إما باللونين الأزرق ماتيرا أو الأخضر الداكن.

 

اخبار السيارات أسعار السيارات جينيسيس Electrified معرض شنغهاي

موضوعات متعلقة

من معرض شنغهاي.. جريت وول تطرح تراك اكس كانون

الصين تطرح سيارة تقليد بورش 919 طبق الأصل.. صور

ترشيحاتنا

الانسحاب خطأ تاريخي.. برشلونة: المشاركة فى دوري السوبر الأوروبي يخضع لتصويت الأعضاء

سؤال من رجل عبر فيس بوك حول المرأة الحامل يثير الجدل

أنا أقل من تامر حسني وحماقي| رامي صبري: دا سعر مشاركتي في الأفراح

تحسه داخل يسرق بنك .. رامز جلال يسخر من أحمد مالك

فيديوجراف| وزير التعليم يحسم جدل امتحانات أبريل

في العاشر من رمضان.. رئيس البرلمان العربي يوجه رسالة للسيسي والمصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

احذر.. الفصل من الخدمة والإحالة للمعاش عقوبة الموظفين المقصرين فى قانون الخدمة المدنية

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

تخوف الطلاب من كورونا|التعليم العالي تحسم استكمال العام الدراسي بالجامعات

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين (قصة قصيرة)

د. وليد جاب الله يكتب: ذهبت الوسية وبقيت أخلاقها

منى زيدو تكتب: رمضان مبارك ولكن؟؟

عمر عاقيل يكتب: ملامح البطولة

أحمد شيخو يكتب: التاريخ والثقافة في التحول الوطني الديمقراطي

د. صابر حارص يكتب: تصنيف جديد للشخصية المسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ