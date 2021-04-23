نائب وزير التعليم السابق يقدم روشتة لاستغلال الامكانيات الحديثة في المذاكرة خلال رمضان

كشف الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق عن أفضل الطرق لتنظيم الطلاب وقت المذاكرة خلال شهر رمضان واستغلال كافة الإمكانيات التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية لتحقيق الاستفادة القصوى منها .



وأوضح خلال حديثه لموقع "صدى البلد" إن أهم الخطوات هي كيفية تنظيم وإدارة الوقت ، خاصة وإن شهر رمضان في صلب الفصل الدراسي الثاني ، وفي ظل ظروف الصيام أيضا .

وأضاف ، إنه يجب أن يكون هناك تعاون واجتهاد دائم ومستمر ، من قبل أعضاء هيئة التدريس لتوفير أفضل وأسهل الطرق والامكانيات ، لتحقيق أكثر الأهداف التي تسعى العملية التعليمية إلى تحقيقها ، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها .

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وأشار "الجيوشي" إلى أن شهر رمضان سيساعد الطالب بشكل أكبر في العملية التعليمية ، نظرا لقلة حركة الطالب وخروجه من المنزل ، خاصة في ظل فترة الصيام ، وبالتالي سيكون متفرغا للمذاكرة في منزله ، لافتا إلى ضرورة استغلال الامكانيات التكنولوجية الحديثة بقدر الامكان ، كما أن الفصل الدراسي الثاني أفضل من الفصل الدراسي الأول من حيث التعود على هذه الامكانيات وتأهيل الطلاب على استخدامها .

وأكد على ضرورة التنسيق بين المنشأت التعليمية وأعضاء هيئة التدريس ، وكذلك الطلاب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الأساليب والإمكانات التكنولوجية الحديثة ، وتحقيق مؤهلات التعلم التي من المفترض أن يكتسبها الطلاب من المعارف والمهارات والسلوكيات ، وهي ما تهدف إليه المنظومة التعليمية .



كما أن هذه الامكانيات تساعد على التواصل المستمر والدائم بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس طوال الوقت ، مع وجود تفاعل بينهم على هذه المنصات ، والاجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات ، مع وجود إشراف على مصادر التعلم الحديثة التي يتم طرحها للطالب .