عضو مستثمري مرسى علم يزف بشرى للمصريين بعد عودة السياحة الروسية

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء إن الإعلان عن الاتفاق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عودة حركة الطيران والسياحة كاملة بين البلدين يؤكد اهتمام القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع السياحة والطيران.

أضاف عبد اللطيف أن عودة حركة الطيران كاملة بين مصر وروسيا ستنعكس آثارها بشكل كبير على عودة حركة السياحة بقوة خاصة وأن روسيا أكبر سوق مصدر للسياحة لمصر حيث كانت تحتل المرتبة الاولى في السياحة الوافد لمصر بحوالي 3 ملايين سياحة قبل توقف رحلات الطيران بين البلدين.

وأوضح عبد اللطيف أن عودة السياحة الروسية لمصر سيتبعها عودة أسواق أخرى من أوروبا و من دول كازاخستان وأوزباكستان وجورجيا وغيرها، وهو أيضًا ما يسهم في نشر الثقة في المقصد السياحي المصري بين دول الاتحاد الأوروبي.

وتوقع الدكتور عاطف عبد اللطيف أن تشهد الفترة القادمة نهضة كبيرة في حركة السياحة وهو ما يستلزم الاستعداد والتجهيز اللازم وتدريب العاملين بالقطاع والإسراع في تطعيمهم بلقاح كورونا والاستمرار في تشديد الرقابة الصارمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة في المناطق السياحية كما هو معمول حاليًا.

قال رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء ان البدء في تطعيم القطاع السياحي حاليا بجنوب سيناء والبحر الأحمر جاء في توقيت مناسب جدا خاصة ونحن مقبلون على الموسم السياحي الصيفي والتطعيم بلقاح كورونا يشجع راغبي السياحة والسفر على زيارة مصر والاستمتاع بالاجواء السياحية الرائعة بها.

ودعا عبد اللطيف الى ضرورة تنفيذ حملة تسويقية كبيرة عبر السوشيال ميديا في الأسواق المستهدفة خاصة روسيا لمدن البحر الأحمر وجنوب سيناء السياحية لنكشف من خلالها النقاب عن جاهزية المنتجعات السياحية المصرية لاستقبال السائحين وتسليط الضوء على صور تطعيمات القطاع السياحي داخل المنتجعات السياحية بلقاح كورونا وهذا أفضل نوع من الدعاية في الوقت الحالي في ظل هلع راغبي السياحة والسفر من التنقل بين بلدان ومقاصد سياحية متنوعة في ظل انتشار فيروس كورونا بقوة في العديد من دول العالم.

وتطرق عبد اللطيف أيضا إلى ضرورة توضيح ان الإصابات بكورونا تحت السيطرة والإجراءات الوقائية معمول بها في جميع ربوع مصر وداخل المطارات والفنادق والمنتجعات السياحية .

ونوه عبد اللطيف الى ان الروس متشوقون لزيارة الوجهات السياحية في مصر وسيشهد موسم الصيف اقبال كبير من السياح الروس لزيارة مصر حال اقرار عودتها رسميا بعد الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر لتأمين مطاراتها وكذلك السيطرة على فيروس كورونا

وأكد عبد اللطيف أن السائح الروسي رغم كل شيء فهو عاشق لمصر وسياحة مصر حتى ان قبل 2015 كانت روسيا رقم واحد في عدد السياحة الوافدة إلينا بإجمالي أكثر من 3 ملايين سائح سنويا ويفضل ايضا منظمو الرحلات زيارة مصر لانها تتميز بقرب المسافة بين روسيا ومصر.

وأوضح ان الجانب الروسي يواجه ضغوطا منذ فترة لعودة الطيران الشارتر الروسي الى المقاصد السياحية المصرية من جديد خاصة ان الشركات السياحية الروسية تعاني من خسائر مالية كبيرة بسبب توقف السياحة الروسية لمصر مؤكدا أن وقف الرحلات السياحية الى كل من تركيا وتنزانيا مؤخرا فتحت الباب من جديد للحديث عن ضرورة عودة السياح الروس الى المقاصد السياحية المصرية.

وأوضح عبد اللطيف أن جهود الدولة في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا أصبح عنصر جذب للسائحين لزيارة مصر وفي ظل انخفاض معدلات الإصابات بكورونا في مصر أيضا أتوقع أن يزدهر الموسم السياحي في مصر بشكل تدريجي بداية من شهر مايو القادم.

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