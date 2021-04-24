اليوم.. انطلاق بطولة الشطرنج المركزية بجامعة حلوان

تنطلق اليوم بطوله الجامعه المركزيه للشطرنج البليدز ( الخاطف / السريع) والتى تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج، وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ راشد عصام مدير إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان.

وأوضحت الجامعة شروط ونظام البطولة المشاركة فى البطولة وهى أن يتم التأكيد على كتابة الاسم صحيح على lichess والكلية والفرقة الدراسية، أن تكون بداية موعد المسابقة سيكون من الساعة ٩ مساء وكل يوم سيقام جولتين بإجمالي ٧ جولات وسيكون نظام اللعب ١٠ دقائق مع اضافة ٥ ثواني لكل نقطة، أن يقوم كل طالب مشترك في المسابقة لعب ٧ جوالات لآخر جولة حتي لو خسر جميع الجوالات، وفى حالة ما تم غيابك في احدي الجولات يتم استبعادك.

نظام البطولة سيكون بالنظام السويسري، بمعني ان كل لاعب أو لاعبة هيقابل اللي قريب منه في عدد النقاط والدور سيحسب بنقطة والتعادل بنصف نقطة والخسارة بصفر نقطة.

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وتقام البطولة الالكتروني من خلال الرابط الذي وضعته الجامعة البطولة وذلك ضمن خطة الجامعة لإقامة بعض الأنشطة الطلابية اونلاين لتقليل تواجد الطلاب داخل الجامعة وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

يمكن الدخول الى موقع البطولة من خلال هذا الرابط:

https://lichess.org/team/helwan-university--



وتنطلق البطولة غدآ السبت الموافق 24 ابريل وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 30 ابريل و تبدأ يوميا من الساعه التاسعه مساء و سيتم منح جوائز ماليه المراكز الاولي و شهادات تقدير لجميع المشاركين.



يأتى هذا ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا.