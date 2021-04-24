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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

30 أبريل نهاية التقديم في برنامج المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون بين اكاديمية البحث العلمى والهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ومن خلال التعاون مع المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ، عن برنامج Collaborative Research Programme (CRP) الذى يهدف إلى تحقيق التواصل بين العلماء من الدول الأعضاء والمركز، وكذلك تمويل مشروعات بحثية تتناول موضوعات حيوية على المستويين المحلى والاقليمى فى مجالات علمية متعددة.


للمشاركة يرجى التسجيل يتم على  الموقع التالي https://isg.icgeb.org/auth/login

 

وأوضحت أنه ستقوم الأكاديمية بصفتها نقطة اتصال للمركز بجهورية مصر العربية بتشكيل لجنة علمية متخصصة لاختيار ثلاثة باحثين فقط للمشاركة فى Standard Research Grant على ان يكون المرشح شاغلا لمنصب فى احد الجامعات أو فى احد المراكز البحثية المصرية.

 

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كما أشارت إلى أن اللجنة تقوم باختيار اثنين من الباحثين فى Early Career Return Grants على ألا يزيد سن المرشح على 40 عاماً ويكون قد أمضى عامين على الأقل خارج البلاد، ولم يمض أكثر من عامين داخل البلاد حين تقدمه للمنحة.


من الجدير بالذكر أن الحد الأقصى للتمويل من مركز الــــ IGGEB هو 25 ألف يورو (خمسة وعشرون ألف يورو) سنوياُ موجهة بالكامل للإنفاق على المشروع البحثى بصورة مباشرة، ولن تتحمل الأكاديمية أية نفقات.

واكدت أن آخر موعد لتلقى الطلبات الكترونيا 30 أبريل 2021، لمزيد من التفاصيل حول المركز يرجى زيارة الموقع الالكترونى www.icgeb.org
 

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الهيئات العلمية الدولية المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية مشروعات بحثية موضوعات حيوية

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