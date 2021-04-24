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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل قصر النيل الحلقة 11| دينا الشربيني تنجح في الهروب.. وكشف مكان الكنز

صدى البلد

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل قصر النيل، نجاح كاميليا (دينا الشربيني) في الإفلات من محاولة القبض عليها، حيث أنقذها شقيقها منير (عمرو السعيد) في اللحظات الأخيرة، قبل وصول المقدم خالد (أحمد مجدي)؛ لتتهمه عايدة (ريهام عبد الغفور) بتسريب خبر القبض عليها، ليعطي لها الوقت الكافي للهروب من القصر.
 

كما كشفت الحلقة، عن مشاهدة كلامية بين كاميليا وشقيقها منير، والذي أصرّ على ضرورة مغادرة مصر والعودة إلى لندن قبل أن يتم القبض عليها، لترفض كاميليا بشدة وتصر على الوصول إلى الذهب الذي تركه فهمي السيوفي قبل وفاته، والانتقام من عائلة السيوفي، بدلًا من هروبها مهزومة.
 

وفي الوقت نفسه، سافر ممدوح (محمود البزاوي) إلى الفيوم، ومعه ابنته عفاف (فاطمة عادل)، والتي تمكنت من إثبات أنه يُخبئ الصناديق الذهبية الخاصة بأخوته، ولكن هل ستعود إلى منير وكاميليا لتخبرهما بمكان الكنز الذهبي؟ أم ستحتفظ به لنفسها؟.
 

واتضح أيضًا أن سعاد (ناردين فرج) كانت على علاقة بـ منصور السيوفي (صبري فواز) قبل زواجها من فوزي (أحمد خالد صالح)، وهذا ما كشفته “عايدة” أثناء حوارها مع سعاد، وأكدت “عايدة” عليها أن لا تُفصح عن هذه العلاقة؛ حتى لا تستفيد منها كاميليا، وتتهمها بقتل منصور، للانتقام منه، بعد أن هرب من علاقتهما، وسافر إلى لندن.

قصر النيل الحلقة 10..أحمد مجدى يستعد للقبض على دينا الشربينى

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.
 

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.


يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

مريم الخشت صلاح عبد الله أحمد مجدى قصر النيل مسلسل قصر النيل نبيل عيسى

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