خالد الصاوي يكشف عن أصعب شخصية جسدها في الدراما.. فيديو

حل الفنان خالد الصاوي، ضيفا ببرنامج " بيت الكل" تقديم كل من الإعلامية شافكي المنيري والإعلامي أحمد الحسني والإعلامية كاثي فراج.



وتحدث الصاوي عن رأيه في أحلام الشباب العربي هذا الأيام، قال:" أحلام الشباب يجب أن تكون واقعية في المقام الأول والا تكون تحمل صفة الأنانية".

وقال الصاوي خلال حواره ببرنامج "بيت الكل" والمذاع عبر قناة " الاولي المصرية"،:" أول تجربة تمثيل لي كانت في المرحلة الابتدائية ورسبت فيها وبكيت وأنا أنظر إلى زملائي على المسرح.

وأوضح أن أصعب أدواره فى مسلسل "القاهرة كابول"، والتى من الممكن تقديمها للمشاهد، مضيفا أن المسلسل تم تعطيله لمدة عام، ولكن هذا الأمر يمكن أن يكون فى صالح العمل حتى يراه المشاهد فى هذا الموسم الرمضانى.

