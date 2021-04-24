شرف كبير .. موسيمانى يوجه رسالة لـ النادي الأهلي في ذكرى تأسيسه

أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي عن سعادته البالغة لعمله داخل القلعة الحمراء في ذكري تاسيس النادي الـ 114.

وكتب موسيماني ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، تعليقا على خبر ذكري تاسيس النادي منذ عام 1907 قائلا: :" شرف كبير أن أكون ضمن هذا التاريخ مبروك يا أهلي " .

ويحتفل النادي الأهلي، اليوم السبت، بمرور 114 عامًا على تأسيسه، حيث أُسست القلعة الحمراء في الرابع والعشرين من شهر إبريل لعام 1907.

وجاءت فكرة تأسيس النادي الأهلي عن طريق عمر بك لطفي، وتم تسميته الأهلي للتعبير عن الوطنية.

وتنازل عمر بك عن تولي منصب الرئيس الأول للنادي الأهلي للإنجليزى ميتشل إنس، الذي كان مستشارًا بوزارة المالية في ذلك الوقت، من أجل إدارة النادي في مرحلته الأولى.

وتم تكوين أول فريق كرة للنادي الأهلي عام 1911، وكان أحمد فؤاد أنور أول قائد للفريق.

كما احتفلت الحسابات الرسمية للأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، بذكرى تأسيس النادي الـ 114، الذي يوافق اليوم، السبت، 24 من أبريل.



وكتب الحسابين الرسميين للنادي، عبر "فيس بوك" و"تويتر": "تحل اليوم ذكرى تأسيس النادي الأهلي، الإمبراطورية الرياضية التي لا تغيب عنها البطولات، كانت فكرة لعمر لطفي بك، استقبلها رجال مصر الشرفاء بحماس، وما هي إلا بضع سنوات حتى أصبح نادي الوطنية سفيرًا فوق العادة لرفع راية بلادنا في المحافل الدولية والإقليمية في كافة الألعاب الرياضية.. كل عام وأنت زين النوادي".