عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدر "الشابو" وراء مقتل طفل على يد والده بالإسماعيلية

صدى البلد


أمرت نيابة الإسماعيلية صباح اليوم السبت بتجديد حبس قاتل نجله 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بارتكاب الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة.

صفقة بـ2.5 مليون جنيه.. ضبط كيلو من مخدر الايس بـ الشرقية


وقالت المصادر إن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب محاولته اجبار الطفل علي الانصياع لكلامه في الفترة الأخيرة، فيما كشفت المصادر ان المتهم مدمن للمواد المخدرة وخاصة مخدر "الشابو".

2.5 مليون قرص مخدر.. السعودية تكشف كواليس منع دخول الفاكهة اللبنانية البلاد


وكان قد أكد جيران المجني عليه أنه خلال الفترة الماضية، كان يظهر بشكل دائم تحت تأثير المواد المخدرة وكان دائم الشجار مع الأهالي وجيرانه.


وقال الجيران ان المتهم تشاجر مع زوجته خلال الفترة الماضية واضطرت لترك المنزل  إلي ان اكتشف الأهالي ارتكابه واقعة قتله لنجله.


ويعتبر مخدر الشابو من أخطر المخدرات الكيميائية التي انتشرت خلال الفترة الماضية ويستخلص من مادة (الأمفيتامين) الكيميائية.


وبحسب بعض الأبحاث فإن المخدر يعمل علي تدمير أجهزة جسم الإنسان، وعلى رأسها الخلايا العصبية، فمع بداية تعاطيه يشعر المدمن بالنشوة والسعادة، لكن سرعان ما يعاني المتعاطي سلوكاً عدوانياً مفرطاً تجاه من حوله بسبب هلاوس سمعية وبصرية، وفقدان الوزن، وسقوط الأسنان، وارتفاع معدلات دقات القلب.
وتسبب المخدر في عام 2020 في جريمة بشعة في محافظة قنا حيث أقدم شاب في شهر مارس علي قتل شاب لأشقائه الثلاثة بإطلاق وابل من الرصاص عليه فيما عرفت القضية إعلامياً باسم مذبحة الأشقاء.
وأمرت النيابة العامة بدفن الجثمان وتسليمه لذويه عقب انتهاء الطبيب الشرعي من تشريحه لمعرفة سبب الوفاة وبحسب أقوال المتهم في النيابة العامة فانه اعتدي علي نجله خلال وقوعه تحت تأثير المواد المخدرة، مشيراً إلي أنه اعتدى عليه بالضرب غير قاصد قتله فيما أكد جيران المتهم انه كان دائم الاعتداء عليه.

ادوية مخدرة اخبار الاسماعيلية الاسماعيلية اليوم اخبار حوادث الاسماعيلة

موضوعات متعلقة

اعتماد 330 مليون جنيه لتبطين 97 كم من الترع بأسيوط

ترشيحاتنا

هل يقبل صوم من يتلفظ بألفاظ خارجة فى نهار رمضان؟

شاهد.. فصول محو أمية وندوة لرجل دين مسيحي داخل سجن المرج

عودة محمد صلاح.. مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل

الأعلى للجامعات: الخميس إعلان القائمة المبدئية للترشح لرئاسة ٨ جامعات حكومية

شاهد .. بالكمامات والمسافات الآمنة .. نزلاء سجن المرج يستقبلون زوارهم

أسعار اللحوم اليوم السبت 24 أبريل 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تكشف عن السن القانوني للخروج على المعاش

تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

اتكسف على دمك يا فاشل.. أمير مرتضى يهاجم عمرو الجنايني

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

تصل لـ100 ألف جنيه غرامة.. تعرف على عقوبة الكتابة على العملات الورقية الرسمية

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

مصرع 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ