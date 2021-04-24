مخدر "الشابو" وراء مقتل طفل على يد والده بالإسماعيلية



أمرت نيابة الإسماعيلية صباح اليوم السبت بتجديد حبس قاتل نجله 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بارتكاب الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة.



وقالت المصادر إن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب محاولته اجبار الطفل علي الانصياع لكلامه في الفترة الأخيرة، فيما كشفت المصادر ان المتهم مدمن للمواد المخدرة وخاصة مخدر "الشابو".



وكان قد أكد جيران المجني عليه أنه خلال الفترة الماضية، كان يظهر بشكل دائم تحت تأثير المواد المخدرة وكان دائم الشجار مع الأهالي وجيرانه.



وقال الجيران ان المتهم تشاجر مع زوجته خلال الفترة الماضية واضطرت لترك المنزل إلي ان اكتشف الأهالي ارتكابه واقعة قتله لنجله.



ويعتبر مخدر الشابو من أخطر المخدرات الكيميائية التي انتشرت خلال الفترة الماضية ويستخلص من مادة (الأمفيتامين) الكيميائية.



وبحسب بعض الأبحاث فإن المخدر يعمل علي تدمير أجهزة جسم الإنسان، وعلى رأسها الخلايا العصبية، فمع بداية تعاطيه يشعر المدمن بالنشوة والسعادة، لكن سرعان ما يعاني المتعاطي سلوكاً عدوانياً مفرطاً تجاه من حوله بسبب هلاوس سمعية وبصرية، وفقدان الوزن، وسقوط الأسنان، وارتفاع معدلات دقات القلب.

وتسبب المخدر في عام 2020 في جريمة بشعة في محافظة قنا حيث أقدم شاب في شهر مارس علي قتل شاب لأشقائه الثلاثة بإطلاق وابل من الرصاص عليه فيما عرفت القضية إعلامياً باسم مذبحة الأشقاء.

وأمرت النيابة العامة بدفن الجثمان وتسليمه لذويه عقب انتهاء الطبيب الشرعي من تشريحه لمعرفة سبب الوفاة وبحسب أقوال المتهم في النيابة العامة فانه اعتدي علي نجله خلال وقوعه تحت تأثير المواد المخدرة، مشيراً إلي أنه اعتدى عليه بالضرب غير قاصد قتله فيما أكد جيران المتهم انه كان دائم الاعتداء عليه.