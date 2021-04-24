جامعة الأزهر تحقق تصنيفا دوليا بتصنيف التايمز للتعليم العالي للعام الثاني على التوالي

ظهرت جامعة الأزهر للعام التالي علي التوالي ضمن أفضل 70% من جامعات العالم في تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي لقياس مدي قدرة المؤسسات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال 17، بالإضافة لظهورها في تصنيف 5 أهداف من أهداف التنمية المستدامة.



الدكتور أحمد الشافعي (عضو المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، مسئول الامتياز البحثي والتصنيف الدولي للجامعة) أوضح أن معايير التصنيف للعام 2021 اعتمدت على تصنيف أفضل 1115 جامعة عالميا في التصنيف العام للأهداف، و التي تقدمت ب3 أهداف أو أكثر من الأهداف ال17 و قد تقدمت جامعة الأزهر للتصنيف في 5 أهداف من أهداف التنمية المستدامة والتأثير المجتمعي، وتم تصنيف الجامعة فيها جميعا.



وأضاف أن النتائج جاءت كما يلي:

التصنيف العام للجامعة على مستوى جميع الأهداف (ضمن أعلى 70% من الجامعات)

الهدف الأول: مكافحة الفقر (ضمن أفضل 67% من الجامعات.. المركز 401).

الهدف الثالث: دعم الصحة المجتمعية (ضمن أفضل 70% من الجامعات.. المركز 601).

الهدف الرابع: التعليم المجتمعي (ضمن أفضل 80% من الجامعات .. المركز 801).

الهدف السادس عشر: السلام والعدالة المجتمعية (ضمن أفضل 60% من الجامعات .. المركز 601).

الهدف السابع عشر: التعاون المحلي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (ضمن أفضل 50% من الجامعات .. المركز 601).



وأشار الشافعي أن هذا التصنيف يختلف عن التصنيفات العلمية الأخرى (تصنيف التايمز العام والمتخصص والعربي، تصنيف QS العام والمتخصص والعربي، تصنيف شنغهاي العام والمتخصص وغيرها من التصنيفات العلمية الأخرى) والتي تعمل على قياس جودة البحث العلمي والإنتاج العلمي المنشور دوليا ومعدلات الاستشهادات البحثية دوليا وأيضا جودة الخريجين والتعليم بالجامعات.



من جانبه أعرب الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عن سعادته وتقديره لما حققته الجامعة من تطور ملموس في موائمة التطورات العالمية والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس الدور المؤسسي والمجتمعي الريادي لجامعة الأزهر مع السعي قدما نحو التطور والامتياز بصورة مستمرة.

وفي السياق ذاته أعرب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، عن تقديره لما تقدمة كافة قطاعات الجامعة من تطور ملحوظ في جميع قطاعات الدراسات العليا وأيضا خدمة المجتمع والبيئة، مع الإشارة إلى أنه جاري حاليا الانتهاء من خطة التطوير المؤسسي نحو التنمية المستدامة والتي سيكون من شأنها توجيه القطاعات المختلفة للجامعة و الدراسات العليا لأبراز الصورة المشرقة لجامعة الأزهر مجتمعيا و علميا و أقليميا و دوليا.