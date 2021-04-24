بيانيتش خارج قائمة برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فياريال، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب البوسني ميرالم بيانيتش لاعب الفريق بسبب عدم شعوره بالراحة في ركبته اليمنى.

وأكد برشلونة في بيانا رسميا، أن عودة بيانيتش للمشاركة مع الفريق، تقتصر على مدى تعافيه".

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

تير شتيجن، دست، بيكيه، أراوخو، بوسكيتس، جريزمان، ميسي، ديمبلي، ريكي بويج، نيتو، لينجليت، بيدري، ترينكاو، جوردي ألبا، ماتيوس، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أومتيتي، جونيور فيربو، موريبا، مينجويزا، أرناو تيناس.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، برصيد 68 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر (73 نقطة)، وريال مدريد الثاني (70 نقطة)، ويتبقى للبارسا جولة مؤجلة.