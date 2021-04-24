محمد صلاح يواصل مطاردة هاري كين.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي 1 - 1، مباراة ليفربول ونيوكاسل التي جمعتهما على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أحرز النجم المصري محمد صلاح، هدف ليفربول من كرة تسلمها داخل منطقة الجزاء وسددها على يسار حارس نيوكاسل في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 3 مواسم بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 95 سجل جوزيف ويلوك، هدفا قاتلا لفريق نيوكاسل في شباك ليفربول لتنتهي المباراة بالتعادل.

وقلص محمد صلاح الفارق مع مهاجم توتنهام هاري كين متصدر ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، إلى هدف وحيد.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في نيوكاسل:

1- هاري كين: 21 هداف

2- محمد صلاح 20 هدفا

3- بروناو فرنانديز ( مانشستر يونايتد): 20 هدفا

4- سون هيونج مين ( توتنهام): 15 هدفا

5- كالفيرت ( إيفرتون) - بامفورد ( ليدز يونايتد): 14 هدفا

6- لاكازيت( آرسنال) - فاردي ( ليستر سيتي) - واتكينز ( أستون فيلا): 13 هدفا

7- إيلكاي جوندوجان: 12 هدفا