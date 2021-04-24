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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا يرحمه.. محمد رمضان ينعى الطيار أشرف أبو اليسر

صدى البلد

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة للطيار أشرف أبو اليسر عقب إعلان وفاته.

 

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الطيار أشرف أبو اليسر في ذمة الله، ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أهله وأحبابه".

 

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وتوفي اليوم الطيار أشرف أبو اليسر، وذلك بعد تعرضه خلال الفترة الأخيرة لوعكة صحية.


وعرف الطيار أشرف أبو اليسر إعلاميا بعد دخوله في أزمة مع الفنان محمد رمضان، وسحبت منه وزارة الطيران رخصة القيادة مدى الحياة بعدما ظهر في فيديو وهو يسمح لمحمد رمضان بقيادة الطائرة.


وبعد نزاع قضائي دخل فيه الطرفان خلال الفترة الأخيرة، حكمت المحكمة لصالح الطيار أشرف أبو اليسر بتعويض 6 ملايين جنيه عن الضرر الذي نتج عن فقدان عمله.

 

انا لله وانا اليه راجعون .. الطيار اشرف ابو اليسر في ذمة الله ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل اهله واحبابه

Posted by Mohamed Ramadan on Saturday, April 24, 2021
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