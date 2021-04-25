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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النقد الدولي: الأسواق الناشئة تحتاج لتعديل سياساتها النقدية لمواجهة كورونا

صدى البلد

توقع صندوق النقد الدولي، احتياج العديد من الأسواق الناشئة لتعديل سياستها المالية لفترات زمنية طويلة، نظرا  لاختلاف سرعة الدول في التعافي من جائحة كوفيد-19، موضحا أنه  في ضوء القدرة المحدودة المتاحة للسياسة المالية خاصة بعد الزيادة الحادة في الدين العام في العام الماضي، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من دور السياسة النقدية.


قال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق ونقله البنك المركزي المصري، إنه يثير التساؤل حول مدى استقلالية قرارات صانعي السياسات في الأسواق الناشئة في إبقاء أسعار الفائدة الأساسية منخفضة في وقت قد يؤدي فيه تحسن الظروف الاقتصادية إلى دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة إلى البدء في رفعها.

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ذكر أن هناك العديد من المبررات التي تحد من المخاوف بشأن السياسة النقدية في الأسواق الناشئة خلال فترة التعافي الاقتصادي العالمي،  من بينها توفر أسعار الصرف المرنة حماية كبيرة من الدورة المالية العالمية ولكنها لا تزال غير كافية، بالإضافة إلى إن التزام البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بالحفاظ على التيسير النقدي حتى يتم التعافي، يقلل من احتمالية حدوث تشديد مبكر في الأوضاع المالية العالمية.


كما قد يشير الاتجاه الجريء الذي اتخذته الأسواق الناشئة بشأن تيسير السياسة النقدية خلال جائحة كوفيد-19 إلى أن هذه البلدان قد اكتسبت مزيدًا من الاستقلالية في وضع سياساتها بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية.
 

صندوق النقد الدولى الدين العام السياسة المالية البنك المركزي الاقتصاد العالمى مال و اعمال الاسواق الناشئة

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