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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شادي محمد يتحدث عن انتماءات أبو تريكة السياسية: كل واحد هيتحاسب لوحده

شادي محمد
شادي محمد


تحدث شادي محمد، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عن انتماءات أبو تريكة السياسية، قائلا: "مفيش شك على إخلاص أبو تريكة للمنتخب المصري والنادي الأهلي ولكن في النهاية كل واحد هيتحاسب لوحده على قراراته".

وفي سياق آخر، أوضح أن النادي الأهلي يحصل على اللاعب كلاعب عادي ثم يجعله نجم، قائلا: "الاهلى ينظر إلى اللاعبين بعد انتهائهم كرويًا أنهم كده خلاص.. واتمنى يحافظ على اللاعبين الكبار والمخلصين ويكرمهم ويخرجهم باحتفالية".

وقارن شادي محمد، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بين هدفي محمد ابو تريكة فى الصفاقس وقفشة فى الزمالك بنهائي أفريقيا، قائلا: "هدف قفشة في الزمالك في نفس مستوى هدف أبو تريكة في الصفاقس التونسي"، مؤكدًا أن الهدفين جيدان جدًا، وأهداف لا تنسى، متابعًا: "الأهلي بياخد بطولة كل أسبوع".

واستكمل: "هدف أبو تريكة في الصفاقس كان له موقف خاص، من المشادات قبل المباراة وتشجيع الجماهير، وكانت نقلة حقيقة للكرة المصرية وكسرت حاجز الخوف، وصوت جماهير الأهلي في تونس كانت بتسمع القاهرة".

محمد أبو تريكة شيخ الحارة القاهرة والناس شادي محمد ايناس الدغيدى

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