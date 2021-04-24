هدف قفشة في الزمالك أم تريكة في الصفاقسي ..شادي محمد يجيب

أكد شادي محمد، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن النادي الأهلي يحصل على اللاعب كلاعب عادي ثم يجعله نجما، قائلا: "الأهلى بينظر إلى اللاعبين بعد انتهائهم كرويًا أنهم كده خلاص.. واتمنى يحافظ على اللاعبين الكبار والمخلصين ويكرمهم ويخرجهم باحتفالية".

وقارن شادي محمد، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بين هدفي محمد ابو تريكة فى الصفاقس وقفشة فى الزمالك بنهائي افريقيا، قائلا: "هدف قفشة في الزمالك في نفس مستوى هدف أبو تريكة في الصفاقس التونسي"، مؤكدًا ان الهدفين جيدان جدًا، واهداف لا تنسى، متابعًا: "الأهلي بيأخد بطولة كل اسبوع".

واستكمل: "هدف أبو تريكة في الصفاقس كان له موقف خاص، من المشادات قبل المباراة وتشجيع الجماهير، وكانت نقلة حقيقية للكرة المصرية وكسرت حاجز الخوف، وصوت جماهير الأهلي في تونس كانت بتسمع فى القاهرة".