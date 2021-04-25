اللي عنده صداع كَف موسى يعالجه.. محمد رمضان ينشر فيديو من مسلسله

نشر النجم محمد رمضان، مقطع من مسلسل موسى، بعد عرض الحلقة الـ12 من العمل، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق محمد رمضان، علي الفيديو: "اللي عنده صداع .. كَف #موسى يعالجه

🤕 #ثقة_في_الله_نجاح #مسلسل_موسى #محمد_رمضان".

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.



وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.



ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.