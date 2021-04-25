لميس الحديدي تنفعل على الهواء بسبب تزايد إصابات كورونا : لو فيه حد عاوز ينتحر إحنا ذنبا إيه ؟

قالت الاعلامية لميس الحديدي ،إن إصابات كورونا في تزايد مستمر في الايام الاخيرة ، مؤكدة أنه لايوجد احد في مصر إلا ولديه أحد الاقارب أو الاصدقاء أو المعارف في دائرته مصاب بالفيروس .

وأكملت " الحديدي " عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " إكسترا نيوز " خلال شهر رمضان قائلة :"كلنا حوالينا حالات كثيرة والحقيقة فقدنا عدد من الاطباء الاسبوع الماضي " ، ناعية رحيل الدكتور أحمد عبد العزيز أحد أهم أطباء القلب في مصر.

وأضافت : " الغريب بقى في الامر رغم كل مايحدث وتصاعد الاصابات والوفيات حولنا إلا أن الناس عايشة حياتها بشكل غريب جداً ، والعزومات في الافطار والسحور شغالة وخيم رمضان بدات ترجع بعد ماكانت ممنوعه والموضوع غريب وكأن الناس مش فارق معاها كورونا لاعايزن تتبعوا إجراءات إحترازية ولا عاوزين تاخدوا تطعيم ! ".

وتابعت: " إذا كان فيه ناس عاوزة تنتحر إحنا ذنبنا إيه ؟! ، مشيرة إلى مؤتمر وزيرة الصحة اليوم ، قائلة : مهماً كشفت فيه عن أهم مستجدات الوضع الوبائي على الارض وإعترفت فيه أن هناك عزوفاً من قبل المواطنين في تلقي لقاح كورونا وكذا بين الاطقم الطبية " .

إستطردت : " الغريب مش عزوف الناس بس لكن مع عزوف الاطقم الطبية أيضاً ".

وأتمت : " ودائماً مانقول أن مسؤولية التصدي لتزايد أعداد كورونا مقسمة على شقين ، الاول مسؤولية الدولة عبر تشديد تطبيق الاجراءات الاحترازية ، والشق الثاني هو وعي الناس ، مكملة : ولاتوجد دولة في العالم واجهت كورونا بشعب فقط بدون حكومة أو العكس ، ولابد من تضافر الطرفين ، وإذا كانت الناس مش مهتمة والوعي يأسنا منه لان فيه ناس كتيرة مابقاش فارق معاها الاصابة بالفيروس وبيقولوا الكورونا أفضل من التطعيم لانها قدر من عند ربنا فقرروا مع نفسهم أن مافيش داعي للتلقيح "

وأكملت : " على الاقل والشعب مش واعي كده يجب على الاجهزة التنفيذية تطبيق الاجراءات وأنا مش عاوزة لاإغلاق جزئي ولا كامل ولا حتى تشديد للاجراءات عشان أكل عيش الناس، على الاقل تطبيقها بواسطة الاجهزة التنفيذية والتي أصدرتها الدولة ممثلة في مجلس الوزراء ".

واصلت : تطبيق نسب الاشغال في المطاعم والكافيهات ومنع الشيش الي رجعت عادي جداً ، فالقصة هنا ليست في الغرامات سواء في الشوارع أو المواصلات ، لكن القصة بقت عادي جداً نظمي حلمي ومابقوش خايفين من المحليات تيجي تقبض على الناس المخالفة ".

وأتمت : " لما نيجي نتكلم على الكافيهات والمطاعم وتبعيتها للمحليات أو السياحة ، بنلاقي أن السياحة بتحاول ضبط إيقاع الامور لكن المحليات فحدث ولا حرج ، وليس فقط في القاهرة ، بل في كل المحافظات ،وللاسف هذا التهاون في تطبيق الاجراءات سيؤدي إلى عودة الضغط على المستشفيات والناس تصرخ وتقول فين الدولة ؟! لازم حل وسط ".

وطالبت بوجود حملات توعية للمواطنين بضرورة الحصول على اللقاح على غرار حملات التوعية بحملة 100 مليون صحة قائلة : " لحد دلوقتي مافيش حملات توعية بأهمية الحصول على اللقاح سواء إعلامية أو غيرها ،محتاجين نشوف الصف الاول من الوزراء يحصلون على التطعيم ويصوروا نفسهم كقدوة للمواطنين ".