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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 11 ألف وجبة على الأسر الأكثر احتياجًا ودور الرعاية ببني سويف

صدى البلد

أعلنت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن  ببنى سويف  توزيع 11 ألف وجبة على الأسر الأكثر احتياجًا ودور الرعاية،  منذ اليوم الثانى لشهر رمضان وحتى الآن، ضمن مبادرة "فطارك وسحورك" التي تنفذها المديرية، بواقع 1000 وجبة يوميًا، منذ اليوم الثاني لشهر رمضان.

وكشفت وكيل وزارة التضامن ببنى سويف، أن المديرية قامت، في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، بالبدء في تجهيز الوجبات الساخنة من خلال 10 مطابخ تابعين للمديرية بواقع 10 آلاف وجبة يوميًا يتم تجهيزها وتغليفها بورق حرارى لتظل محتفظة بدرجة حرارتها حتى وصولها إلى المنازل قبل الإفطار بعدد أفراد كل أسرة.

وأشارت "أبو زيد" إلى أن مبادرة "مطبخ التضامن"  بمحافظة بني سويف تستهدف الأسر الأكثر احتياجا داخل المحافظة ، والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، والأيتام والأرامل والمطلقات، والبائعات وأزواجهن، ومعيلات الأسر، موضحة أن المبادرة تعد عملا جماعيا يهدف إلى رفع العناء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا  خلال شهر رمضان الكريم.

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وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف، أن هناك 50 ألف كرتونة تحتوى على مواد غذائية يتم توزيعها خلال شهر رمضان بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وجمعيتي الأورمان ومصر الخير للوصول إلى الأسر الاكثر احتياجا في محافظة بنى سويف وأن هناك حزمة من المساعدات العينية التي يتم توزيعها على مدار الشهر الفضيل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وأشارت "أبو زيد" إلى أن مبادرة "مطبخ التضامن" تستهدف الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، والأيتام والأرامل والمطلقات، والبائعات وأزواجهن، ومعيلات الأسر، موضحة أن المبادرة تعد عملا جماعيا يهدف إلى رفع العناء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا  خلال شهر رمضان الكريم.

وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في حملات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

صندوق تحيا مصر التضامن الاجتماعي مطبخ وزارة التضامن محافظة بني سويف بني سويف وزارة التضامن ببنى سويف

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