عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نادية طالبة الثانوية العامة و صانعة الكنافة البلدى فى بنى سويف

أشهر صانعة كنافة.. نادية طالبة الثانوية العامة تضرب المثل للشباب المتكاسل ببنى سويف

صدى البلد

صدق نابليون بونابرت حين قال: "الإرادة القوية تقصر المسافات" ، ونادية بنت قرية تزمنت الشرقية بمحافظة بني سويف   طبقت   تلك المقولة  فهي  ثابرت وتحدت كل الصعاب حتى تحولت في سن صغيرة إلى أشهر صانعة كنافة في القرية والقرى التابعة لها . 


واستطاعت نادية في سن مبكر أن تكون صاحبة عمل وتعتمد على نفسها في حين  ما يزال فيه الكثير من أقرانها في العمر يعتمدون في مصروفهم الشخصي على أهلهم. 


نادية ذات الــــ 18   عاما، تملك من الإرادة ما جعلها تقف في وجه من حاول إحباطها والاستهزاء بفكرة مشروعها حتى حققت هدفها في أن تصبح يوما ما صاحبة مشروعا خاصًّا وأسرتها تساعد فيها والدها  فهي تبحث عن رضا الذات ورضا والديها وأسرتها .

 

هدف نادية  في تحقيق ذاتها لم يؤثر على دراستها  وتفوقها الدراسي  في الثانوية العامة ، فهي لا تتوانى عن توزيع وقتها بين الدراسة والعمل الخاص  لاسيما وأنه موسمي  وهو ماجعل أهلها يقدمون لها الدعم بشكل كامل.


نادية  لا تنظر إلى المشروع كمشروع يدر عليها أرباحا فحسب  ، بل كشيء، ساهم في صقل شخصيتها وإكسابها مهارة التعامل مع الآخرين، فضلا عن كونه مشروعا تعود فائدته المادية عليها وعلي أسرتها الصغيرة .

اقرأ أيضا : 

جامعة بني سويف تحتل الترتيب «601-800 » عالمياً في تصنيف التنمية المستدامة
 

صدى البلد”  ألتقي ونادية أشهر صانعة كنافة في قريتها  حيث قالت:  اسمي  نادية ايمن طالبه في الصف الثالث الثانوي الفني بقرية تزمنت الشرقية التابعة لمحافظة بني سويف  و أعمل في صناعة الكنافة البلدي منذ ثلاث سنوات بعد أن تعلمت المهنة على يد والدي  الذي يعمل في المهنة منذ 23 عاما .

 

وأضافت نادية أن والدها علمها كيفية صناعة الكنافة البلدي وكذلك كيفيه عمل العجينة المناسبة لهذه الصناعة.

 

وتابعت  نادية: أعمل مع والدي طوال شهر رمضان وكذلك يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع في الأيام العادية وخاصة أنها يوم سوق في القرية .

 

وأضافت نادية أنها سعيدة بالعمل مع والدها لأنها تساعده في هذه المهنة مساعدة الأسرة .


قال أيمن محمد والد الفتاة ناديه إنه يعمل فى  صناعة الكنافة البلدي منذ ثلاثة وعشرون عاما ولديه خبرة في هذا المجال كثيرا لأنه يعمل طوال العام ولا يقتصر عمله على شهر رمضان فقط.

 

وتابع أيمن: أقوم بعمل العجينة البلدي مستخدما  ماكينة عجن ولا أستخدم أي تدخل يدوي فيه العجينة و لديه العديد من الزبائن الذين يطلبون منه الكنافة البلد على مدار السنة.

badcb757-f6f6-4c59-ae58-68847ba60088
badcb757-f6f6-4c59-ae58-68847ba60088
30dde91c-1e2c-4fc8-8a32-7db9c30920ce
30dde91c-1e2c-4fc8-8a32-7db9c30920ce
طالبة الثانوية العامة بني سويف الشرقية بنت الثانوية الصف الثالث الثانوي صناعة الكنافة

موضوعات متعلقة

أخصائية أمراض جلدية: 80% من تكوين الشعر والجلد مياه.. فيديو

ترشيحاتنا

عودة ليفاندوفسكي.. بايرن ميونخ في مهمة حسم لقب الدوري الألماني أمام ماينز

أسعار الخضروات والفاكهه اليوم السبت 24 ابريل 2021

صراع المربع الذهبي يشعل مواجهة وست هام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وزير التعليم يكشف سر تمسك الوزارة بـ عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا هذا العام

احترس.. تيليجرام يساعد الهاكرز على اختراق هاتفك

ليفربول يبحث عن اقتحام المربع الذهبي أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتكسف على دمك يا فاشل.. أمير مرتضى يهاجم عمرو الجنايني

تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

مصرع شاب طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

عاوز حقي ..عمرو أديب ينفعل على الهواء ضد محمد رمضان.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ