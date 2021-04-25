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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متى وكيف سيُصنع لقاح سبوتنيك في مصر| وفيق البرديسي يكشف.. فيديو

لقاح سبوتنيك 7
لقاح سبوتنيك 7

قال الدكتور وفيق البرديسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مينا فارم للأدوية، إن جنوب ألمانيا أصدرت "أول طلبية" بحوالي 30 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي ، مشيراً إلى أنها تعتبر أول شحنة في أوروبا ، مضيفاً أنه خلال الفترة المقبلة سيتم إجراء باقي الدراسات للوصول إلى كل الدول الأوروبية.

وأوضح البرديسي في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، أن هيئة الدواء المصرية اعتمدت اللقاح الروسي، مشيراً إلى أن الإتفاق بين البلدين ينص على 3 أجزاء، وهي: الإطار العام للإتفاق ، وعملية نقل التكنولوجيا ، والسوق التجاري.

وتابع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مينا فارم للأدوية، أن خلال عملية نقل التكنولوجيا ، يتم الدراسات المطلوبة فيها، وذلك بعد تغيير بعض الماكينات في بلد مختلفة عن التي كانت يُنتج بها ، مشيراً إلى أنه بعد إعتماد وزارة الصحة للقاح، يتم إعتماد التجارب الأولية وذلك بعد نقل التكنولوجيا.

مضيفاً أنه سيتم تصنيع لقاح " سبوتنيك " في مصر ، بداية من الخلية المنتجة حتى "الفاكسين" .

وأكمل ، أن تم الإتفاق بين هيئة الدواء المصرية ، والصندوق الروسي للإستثمار ، على أن تبدأ عملية نقل التكنولوجيا والدراسات والأبحاث الفنية الخاصة بعملية الإنتاج ، في روسيا لمدة 3 أشهر، وبعدها 3 أشهر اخرى في مصر، مضيفاً أنه سيكون على آخر هذا العام 2021، سيتم البدء في إجراءات الإنتاج الأولية لإنتاج هذا اللقاح، معقباً: " أي أن في ديسمبر سيكون لدينا لقاح سبوتنيك موجود من إنتاج مينا فارم " .

وعقب : " روسيا ومصر كلٌ سيتحمل كافة التكاليف الخاصة به" .

مينا فارم لقاح سبوتنيك V اخبار التوك شو الإعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة

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