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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب يد الأهلي: الكأس بطولة غالية.. ونبني جيلا قويا للمستقبل

صدى البلد

وجه طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، الشكر إلى لمحمود الخطيب رئيس النادي، على مساندة الفريق خلال الفترة الماضية، وصولًا إلى الفوز ببطولة كأس مصر على حساب نادي الزمالك.

وأوضح أن الخطيب قدم رؤية ثاقبة عقب خسارة اللقاء الفاصل على لقب الدوري، بعد أن اجتمع باللاعبين ووضع ثقته الغالية بالفريق، وهو ما ألهب حماس الجميع ليكونوا عند حسن الظن وعلى قدر المسئولية.

وأشار إلى أن بطولة الكأس غالية، وجاءت في وقت مهم للغاية، لتثبت أن الأهلي يملك فريقًا قويًّا قادرًا على الفوز بالبطولات.

وأضاف: «واجهنا خصمًا قويًّا، ونجحنا في التغلب عليه بجدارة وبشهادة الجميع.. جماهير الأهلي تستحق أن تحتفي بفريقها الذي قدم واحدة من أفضل المباريات على الإطلاق».

وأشار محروس إلى أن الجهاز الفني يعمل على بناء جيل قوي من اللاعبين لفريق اليد، وهو ما يعني تأمين مستقبل اللعبة بالنادي لسنوات قادمة، من خلال العناصر الشابة التي تمثل القوام الأساسي وتستلهم الخبرات من اللاعبين الكبار.

وشدد على أن اللاعبين بحاجة إلى الاستمرار في الدعم والمساندة، وأن البطولات مقبلة في ظل العمل بشكل مستمر على التطوير والوصول إلى أفضل المستويات.

يد الأهلي كأس مصر لليد الأهلي والزمالك

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