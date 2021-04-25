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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جواز سفر لقاح كورونا يشعل المظاهرات في لندن.. صور

المظاهرات في لندن
المظاهرات في لندن بسبب جواز سفر لقاح كورونا

يبدو أن تنفيذ "جواز سفر لقاح كورونا" غير مرغوب فيه في العاصمة البريطانية لندن، التي شهدت تجمع آلاف النشطاء للمطالبة بحظره من البلاد.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أصيب 8 من الضباط خلال محاولتهم لتفرقة المحتجين، بعد مسيرة شارك فيها الآلاف في أنحاء لندن، وانضمت فيها مقدمة البرامج التليفزيونية بيفرلي تيرنر، والمرشح لمنصب عمدة لندن بيرس كوربين.

وانضم عدد من المشاهير أيضا إلى الاحتجاجات التي حملت شعار: "اتحدوا من أجل الحرية"، للمطالبة بحظر جوازات سفر لقاح كورونا، فيما أوضحت الشرطة البريطانية أن المتظاهرين ألقوا الزجاجات عليهم أثناء محاولة تفريق الحشود.

 

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وتظهر الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضابطة شرطة تنزف بسبب جرح من رأسها، مع إلقاء القبض على  5 أشخاص لارتكابهم جرائم من بينها الاعتداء على الشرطة وما زالوا رهن الاحتجاز.

واستعان المتظاهرون باللافتات التي حملت العديد من الشعارات منها "ليس هناك حالة طبيعية جديدة ولا جواز سفر صحي"، ويبدو أن المتظاهرون لم يلتزموا بإرشادات التباعد الاجتماعي وكذلك لم يرتدوا أقنعة الوجه، مع إلقاء القبض على 2 آخرين في وقت سابق من اليوم.

ويأتي الاحتجاج للرفض على تنفيذ هذه الفكرة وسط مناقشات عن إصدار شهادات حالة كوفيد-19، التي يرغب رئيس الوزراء بوريس جونسون في تطبيقها للمساعدة في إعادة انفتاح المجتمع، ولكن يأتي ذلك مع مخاوف من أنها ستكون مكلفة وغير ضرورية.

ويشمل نظام الحصول على جواز سفر أو شههادة تفيد بأن هذا الشخص قد حصل على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهي تسمح له التنقل بحرية وليس السفر فقط.

احتجاجات في لندن بسبب نظام جواز سفر لقاح كورونا (1)
احتجاجات في لندن بسبب نظام جواز سفر لقاح كورونا (1)
احتجاجات في لندن بسبب نظام جواز سفر لقاح كورونا (2)
احتجاجات في لندن بسبب نظام جواز سفر لقاح كورونا (2)
احتجاجات في لندن بسبب نظام جواز سفر لقاح كورونا (3)
احتجاجات في لندن بسبب نظام جواز سفر لقاح كورونا (3)
احتجاجات في لندن بسبب نظام جواز سفر لقاح كورونا (5)
احتجاجات في لندن بسبب نظام جواز سفر لقاح كورونا (5)
احتجاجات في لندن بسبب نظام جواز سفر لقاح كورونا (6)
احتجاجات في لندن بسبب نظام جواز سفر لقاح كورونا (6)
احتجاجات في لندن بسبب نظام جواز سفر لقاح كورونا (7)
احتجاجات في لندن بسبب نظام جواز سفر لقاح كورونا (7)
احتجاجات في لندن بسبب نظام جواز سفر لقاح كورونا (8)
احتجاجات في لندن بسبب نظام جواز سفر لقاح كورونا (8)
احتجاجات في لندن بسبب نظام جواز سفر لقاح كورونا (9)
احتجاجات في لندن بسبب نظام جواز سفر لقاح كورونا (9)
احتجاجات في لندن بسبب نظام جواز سفر لقاح كورونا (10)
احتجاجات في لندن بسبب نظام جواز سفر لقاح كورونا (10)
احتجاجات في لندن بسبب نظام جواز سفر لقاح كورونا (12)
احتجاجات في لندن بسبب نظام جواز سفر لقاح كورونا (12)
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