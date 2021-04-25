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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دراسة: كورونا موجود منذ 25 ألف عام .. وهذا هو منشأ الفيروس

صدى البلد

ذكرت دراسة حديثة أن فيروس كورونا قد يكون موجودا على الأرض منذ 25 ألف عام.

وبحسب موقع "ليف ساينس"، رجحت دراسة أن فيروس كورونا قد أصاب أسلاف سكان شرق آسيا المعاصرين قبل 25 ألف عام واستمر في إصابتهم آلاف السنين بعد ذلك.

وقالت إن "جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم، تعتبر واحدة من الأمراض الحديثة، ولكن بقدر ما يبدو هذا التهديد جديدا، فقد حارب البشر فيروسات خطيرة منذ بداية الزمن، وقد يكون بينها فيروس كورونا".

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وقال كبير الباحثين في الدراسة ديفيد إينارد، وهو أستاذ مساعد في علم البيئة والتطور بجامعة أريزونا الأمريكية: "لطالما كانت هناك فيروسات تصيب البشر، وباعتبار أن الجينات التي تزيد من فرص الناس في البقاء على قيد الحياة ومواجهة الأمراض، فمن المرجح أن تنتقل تلك الجينات إلى الأجيال الجديدة".

تفاصيل الدراسة

وحلل فريق الدراسة جينات 2504 أشخاص عبر 26 مجموعة بشرية مختلفة حول العالم، في دراسة تم نشر نتائجها في 13 يناير على قاعدة بيانات "bioRxiv"، وهي قيد المراجعة للنشر في مجلة علمية.

وتشير الدراسة إلى أنه إذا أعطت الطفرة الجين ميزة مثل القدرة الأفضل على محاربة الفيروس، ستكون لدى الفيروس فرصة أفضل في أن ينتقل إلى الجيل التالي.

وكشفت الدراسة أن الأشخاص المنحدرين من أصل شرق آسيوي، يمتلكون جينات معينة معروفة بالتفاعل مع فيروسات كورونا، أو بعبارة أخرى لديهم طفرات جينية أكثر مقاومة للفيروس.

وتؤكد هذه النتائج تعرض الأشخاص الذين يعيشون في شرق آسيا الحديثة منذ آلاف السنين إلى فيروس مشابه لكورونا، الأمر الذي منح أسلافهم قدرة جينية أكبر على مقاومته.

كذلك، كشفت الدراسة استمرار انتشار المتغيرات المفيدة حتى حوالي 5000 عام، مما يشير إلى أن الفيروس القديم استمر في تهديد هؤلاء السكان لفترة طويلة.

وقال جويل ويرثيم الأستاذ المساعد في قسم الطب بجامعة كاليفورنيا في حديث للموقع إن "الفيروسات تمارس نوعا من أقوى الضغوط الانتقائية على البشر للتكيف، ويفترض أن فيروسات كورونا كانت موجودة منذ فترة طويلة قبل ظهور البشر".

وأضاف: "تقدم هذه الدراسة تحقيقا رائعا حول كيف ومتى حدث ذلك".

وتابع: "من الصعب للغاية تأكيد ما إذا كان الفيروس الذي تسبب في هذا التطور هو أيضا فيروس كورونا أم لا، لكنه يبدو كنظرية عمل معقولة".

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