الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام هيلاس فيرونا

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره هيلاس فيرونا، اليوم، الأحد، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، لاستعادة نغمة الانتصارات في مباراة اليوم أمام هيلاس فيرونا، وتقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب.

كان فريق إنتر ميلان سقط في فخ التعادل آخر مباراتين في الدوري الإيطالي، أمام نابولي 1 -1، وأمام سبيزيا بنفس النتيجة أيضا.

على الجانب الآخر،يطمح هيلاس فيرونا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إنتر ميلان، للحفاظ على تواجده بمنطقة وسط الجدول.

كانت مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الإيطالي، انتهت بفوز إنتر ميلان على هيلاس فيرونا، بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإيطالي، بينفينتو مع أودينيزي، فيورنتينا مع يوفنتوس، كاليار مع روما، أتلانتا مع بولونيا.