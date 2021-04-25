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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. مدير مشروع 2 كفاية : استهدفنا حتى الأن أكثر من 5 مليون سيدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب ، مدير مشروع "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي ، إن وزارة الصحة ليست هي المنوطة فقط للعمل على مشكلة الزيادة السكانية ، موضحة أن وزارة التضامن تدعم الجمعيات الأهلية في التصدي للمشكلة .

 

وأضافت الدكتورة ديزيه لبيب ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي " ، أنه تم استهداف مليون سيدة بالمحافظات الأكثر فقرا ، والأعلى نسبة في الإنجاب ، وإلى جانبهم محافظتي الجيزة والبحيرة .

 

وتابعت أنه منذ بدء المشروع وتمت زايرة وطرق أبواب 5 مليون و800 ألف سيدة ، منهم 850 ألف سيدة تم تحويلهم لعيادات منظمة الصحة ، لتلقي خدمات تنظيم الأسرة .

 

وأكملت أن هناك شروط صحية للسيدة ، ومنها أن تكون متابعة جيدة للحالة الصحية لطفلها ، كما تأخذ فترة كفاية بين إنجاب الطفل الأول والثاني .

 

2كفاية وزارة التضامن وزارة الصحة اخبار التوك شو تنظيم الأسرة

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