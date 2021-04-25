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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجلس الدولة يلغى قرار عدم الاعتداد بتعديلات اللائحة الداخلية للزمالك

مرتضي منصور
مرتضي منصور

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد قرار عدم الاعتداد بقرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30-31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك .

 

وطالب مرتضى منصور في طعنه الذي حمل رقم 3996 لسنة 73 ق، الاعتداد بالجمعية العمومية التي عقدت في 30-31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.

تأييد تغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه في سب وقذف ممدوح عباس

الليلة.. بيان جديد من مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك لمدة أربع سنوات من مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

 

وغرمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي.

محكمة القضاء الاداري مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق الجمعيه العموميه اللائحة الداخلية

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