تامر عبد الحميد: والدي طردني بعد فوز الزمالك في مباراة قمة

روى تامر عبد الحميد، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، موقفا طريفا مع والده، قائلًا "والدى كان أهلاوى متعصب بصورة رهيبة، وأتذكر أنه طردني بعد مباراة قمة بين الأهلى والزمالك.

وقال "عبد الحميد"، أثناء حلوله ضيفا ببرنامج “النجوم فى رمضان” مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضي محمد عراقى عبر أثير إذاعة “الشباب والرياضة”، "كسبنا الأهلى في مباراة بهدف دون رد، وقتها والدي طردنى، وقعدت اخبط على الباب عشان يفتحلي، ومرضيش خالص".

وعن انتخابات نادي الزمالك المقبلة، قال نجم الزمالك السابق، "بفكر حاليًا في خطوة خوض انتخابات الزمالك وبحاول استشير كل الناس المقربة منى في هذه الخطوة"، مؤكدا أنه يفكر بقوة في خوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.



