عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تامر عبد الحميد: والدي طردني بعد فوز الزمالك في مباراة قمة

تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد

روى تامر عبد الحميد، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، موقفا طريفا مع والده، قائلًا "والدى كان أهلاوى متعصب بصورة رهيبة، وأتذكر أنه طردني بعد مباراة قمة بين الأهلى والزمالك.

 

وقال "عبد الحميد"، أثناء حلوله ضيفا ببرنامج “النجوم فى رمضان” مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضي محمد عراقى عبر أثير إذاعة “الشباب والرياضة”، "كسبنا الأهلى في مباراة بهدف دون رد، وقتها والدي طردنى، وقعدت اخبط على الباب عشان يفتحلي، ومرضيش خالص".

 

وعن انتخابات نادي الزمالك المقبلة، قال نجم الزمالك السابق، "بفكر حاليًا في خطوة خوض انتخابات الزمالك وبحاول استشير كل الناس المقربة منى في هذه الخطوة"، مؤكدا أنه يفكر بقوة في خوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.


 

تامر عبد الحميد نجم الزمالك منتخب مصر الأسبق انتخابات الزمالك الأهلى إذاعة الشباب والرياضة

ترشيحاتنا

اصل الحكاية | تعرف على  أول سيارة مكيفة في التاريخ

نفذ 1070 حكم إعدام.. وفاة عشماوي «مصلحة السجون» المصرية

تامر عبد الحميد: والدي طردني بعد فوز الزمالك في مباراة قمة

إنتر ميلان يفلت من التعادل وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

القصة الكاملة لـ خناقة رمضان صبحي وحسام حسن

يحتل الوصافه مؤقتا .. يوفنتوس يسقط فى فخ التعادل امام فيورنتينا 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

بتوقيع طارق شوقي.. تفاصيل ضوابط تقييم طلاب المدارس بعد قرار إنهاء العام الدراسي

وزير التعليم: لا حذف أجزاء من المناهج لطلاب الإعدادية والثانوية

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

لا تنساقوا وراء الشائعات.. التعليم العالي تؤكد استمرار الدراسة والامتحانات وتنفي استبدالها بأبحاث

عائلة إسماعيل ياسين : ننتظر رد نقيب الممثلين في الشكوى ضد محمد رمضان

وزير المالية: زيادة الأجور بنسبة ١١,٤٪ العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ